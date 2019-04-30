QR-КОД государственной службы теперь в ЦОНах города

Теперь QR-код с необходимой информацией по поступлению на государственную службу размещен и в ЦОНах города Шымкент.

Посредством QR-кода каждый желающий может подробно узнать об этапах отбора на государственную службу, правилах и программах тестирования, способах пробного тестирования и регистрации. Для этого необходимо отсканировать QR-код государственной службы с помощью Вашего персонального смартфона (iOS, Android) с установленной программой-сканером.



Основная цель Департамента – посредством использования данного сервиса создать максимально доступный и мобильный инструмент для граждан, желающих устроиться на государственную службу.



В ближайшем будущем планируется увеличить как масштаб распространения данного сервиса, так и количество полезной информации в нем.