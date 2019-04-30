«Атамекен» предлагает бизнесменам, работающим в сфере общественного питания и производства пищевой продукции совместно пересмотреть и выработать предложения по изменению санитарных правил.

К слову, это не первая «ревизия» проверочных листов контролирующих органов, которую инициирует и проводит Нацпалата.

«Только в 2017 году «Атамекен» совместно с заинтересованными ассоциациями и экспертами провел ревизию проверочных листов контролирующих госорганов. Итогом этой работы стало сокращение требований в отношении предпринимателей на 58% (с 30497 до 12843), в том числе в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия (далее — СЭС) — в 41 проверочных листах сокращены на 85%, из 11500 требований санитарных правил в ПЛ включены 1743», — подчеркнул управляющий директор НПП РК «Атамекен» Ербол Устемиров.

Если до ревизии Нацпалаты органы СЭС в ходе проверок могли предъявлять предпринимателям более 11 тысяч требований, то в настоящее время количество проверок сокращено до 1700.

Но даже с учетом столь жесткой «ревизии» в санитарных правилах остаются спорные вопросы. Один из них был обнаружен в ходе разбирательства вокруг столичной компании Happy Cake, продукция которой могла стать причиной отравления нескольких человек.

Однако, основной претензией к Happy Cake со стороны Департамента охраны общественного здоровья города Нур-Султан (далее — ДООЗ) является отсутствие у компании санитарно-эпидемиологического заключения, как объекта, осуществляющего производство кондитерских изделий. Для таких объектов необходимо наличие не менее 14 помещений. Компания Happy Cake лишь уведомила ДООЗ о начале деятельности, как объекта общественного питания.

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» в объектах питания допускается размещение кондитерских цехов малой производительности, при условии суточной выработки кондитерских изделий с кремом не более 300 кг. На самом деле суточный объем производства Happy Cake не превышает 80-100 кг кондитерских изделий, из чего следует, что объект отвечает требованиям объекта питания малой производительности и является кулинарией.

Ситуация, сложившаяся вокруг Happy Cake, стала еще одним поводом для пересмотра действующих санитарно-эпидемиологических требований, считает Ербол Устемиров.

«Жизнь не стоит на месте, рано или поздно возникает необходимость пересматривать и переписывать любые правила с учетом нынешней ситуации. Не думаю, что компании умышленно хотят выпускать небезопасную для людей продукцию, предприниматель заинтересован чтобы его продукцию покупали и не раз, поэтому хочет выпускать безопасный и качественный товар. Но если новые условия, оборудование, бизнес-процессы позволяют оптимизировать санитарные требования, то я считаю, они должны меняться. Корректировка правил должна проходить с учетом мнения всех сторон – бизнеса, государства и потребителей», — подчеркнул управляющий директор.

Именно поэтому Нацпалата начинает ревизию санитарных правил в части требований к объектам общественного питания, объектам по производству пищевой продукции, кондитерским цехам и призывает всех предпринимателей, работающих в этих сферах, ассоциации, экспертов принять в ней активное участие.

По всем вопросам и предложениям обращайтесь: Даурен Сатканбаев, телефон +7 (7172) 91 93 49 email: d.satkanbayev@atameken.kz