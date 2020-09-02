Сегодня заместитель главного санврача Шымкента ответил на главный вопрос: почему кафе и ресторанам в городе разрешили работать лишь до 11 вечера, тогда как большую часть выручки заведения общепита зарабатывают именно поздним вечером.

По словам Болата Нурманова, заведениям развлекательного характера работать в Шымкенте запрещено.

«Деятельность объектов общественного питания разрешена, но при этом деятельность объектов развлекательного характера запрещена. То есть в этом отношении до 11 часов люди могут прийти поужинать, а после 11-ти здесь стоит вопрос развлекательного характера», — уверен Болат Нурманов, заместитель руководителя департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг г.Шымкента.

Заведениям общественного питания в Шымкенте разрешили работать внутри зданий, с вместимостью не больше 30-ти человек. А вот доставку на дом в Шымкенте теперь можно заказать 24 часа в сутки. Открылись библиотеки и музеи, правда, работать они будут лишь по будням. К слову, эпидемиологическая ситуация в городе — образцовая для остальных городов и регионов страны. В Шымкенте уже третий день подряд не регистрируют ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«Можно сказать, что у нас эпидемиологическая обстановка стабилизируется. Прошел пик и пневмонии, но случаи регистрируются, вчера (1 сентября) было зарегистрировано 23 случая», — рассказала Балкумыс Мусаева, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г Шымкента.

Всего в Шымкенте зарегистрировано 5174 случаев COVID-19. На данный момент выздоровели 4498, из них почти 60 пациентов выписали вчера. С опасным вирусом продолжают бороться 614 человек.

Анастасия Новикова