В Шымкенте неизвестный запенил двери 7 точек общепита на Арбате

В ночное время неизвестный мужчина пришёл на Арбат и залил монтажной пеной входные двери семи точек общепита, расположенных в одном фуд-павильоне, передаёт OTYRAR.

В результате происшествия заведения не смогли открыться вовремя и понесли убытки. Чтобы начать работу, продавцам и поварам пришлось самостоятельно устранять последствия — на это ушло около получаса.

«Было неприятно. Мы не могли открыться, посетители уже ждали. Часть клиентов мы потеряли, примерно полчаса ушло только на то, чтобы открыть двери», — рассказала работник фуд-корта Аселя Сартаева.

Фуд-площадки предоставлены местным предпринимателям в рамках социальной программы акимата города и университета. Одним из условий участия является сохранение низких цен на блюда.

По словам директора ТОО «Мирас Тазалык» Максата Алиханова, горожане уже оценили доступность питания.

«Все точки здесь социальные, все блюда продаются по 500 тенге. Это делается для жителей и гостей Шымкента. В обеденное время здесь всегда многолюдно. Точки работают с 11:00 до 23:00, также действует доставка», — отметил он.

Социальный формат оказался востребован и у предпринимателей — проект не предусматривает арендной платы, а низкий ценник остаётся доступным для покупателей. В дальнейшем планируется открытие ещё нескольких подобных точек.

В настоящее время по факту происшествия предприниматели обратились в полицию. Личность нарушителя устанавливается, ведётся проверка.