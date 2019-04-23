Сегодня Нурсултан Назарбаев назовет кандидата в президенты от партии Nur Otan.

Политическая организация утвердила повестку дня XIX внеочередного съезда, который состоится 23 апреля, сообщает Sputnik.

Нурсултан Назарбаев поручил мобилизовать ресурсы и принять самое активное участие в предстоящей выборной кампании, заявил первый зампредседателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев.

«Выдвижение кандидата в президенты страны от нашей партии на основе предложения первого президента Казахстана — важнейший фактор преемственности, яркий символ приверженности партии Nur Otan курсу Елбасы», — сказал Ашимбаев.

В партии подчеркнули, что Nur Otan сохранит приверженность фундаментальным для Казахстана ценностям.