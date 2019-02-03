В Туркестане прошёл республиканский детско-юношеский форум «Түркістан – рухани Астана».

Форум был организован в целях исполнения плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года касательно принятия мер по возрождению массового школьного туризма по регионам страны «Познай свою землю».

В рамках форума были обсуждены вопросы возрождения массового школьного туризма по регионам страны. Председатель туристской ассоциации Акмолинской области Кайрат Султанов выразил намерение наладить сотрудничество с Управлениями Туркестанской области по возрождению «Золотого кольца» (единый тур Юг-Север-Запад-Восток) и запустить поезд по этим направлениям. Наряду с этим, директор Центра детско-юношеского туризма и краеведения Астаны Мэлс Абденов рассказал о достижениях и проведённых в 2018 году 48 мероприятиях. Спикер также предложил ежегодно проводить совместные выездные экспедиции школьников в рамках проекта «От памятных мест — к святыням Казахстана», а также организовать двухстороннее сотрудничество по обмену детей с экскурсионной программой по Астане и Туркестану. Более того, М.Абденов предложил организовать походы выходного дня и проводить Фестивали среди молодёжи.

Вместе с тем, заведующий кафедрой «Туризм и журналистика» МКТУ им.Х.А.Ясави Фатих Туркмен рассказал о мировом опыте ведения детско–юношеского туризма. В целях привлечения молодых туристов в Туркестанскую область Ф.Туркмен предложил проводить событийные мероприятия в виде фестивалей, молодёжных конференций и летних 3-месячных языковых курсов на базе образовательных учреждений.

По итогам форума состоялось подписание ряда меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве между. В частности, меморандумы были подписаны между управлением образования Туркестанской области и управлениями образования Кызылординской и Жамбылской областей. Кроме того, меморандум о сотрудничестве подписан между Туристским информационным центром «TurkistanTourismCenter» управления туризма и внешних связей и ГККП «Центр детско–юношеского туризма и краеведения» акимата города Астаны. В свою очередь ГККП «Станция юных туристов» управления образования Туркестанской области подписало соглашение с ГККП «Центр детско–юношеского туризма и краеведения» акимата города Астаны.