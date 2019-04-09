В один вечер о сержанте Алексее Кудиенко узнала вся страна. Военнослужащий ВЧ 6506 возвращался с семьей из отпуска из Доминиканской республики. Во время пересадки в аэропорту Киева Алексей спас жизнь ребенку.

Как оказалось, девочке нет еще годика. Ребенок проглотил случайно кнопку и действовать нужно было в считанные секунды.

«Они летели их Доминиканы вместе с нами. Остановились в Киеве в аэропорту. Сидим с женой и вдруг вижу, что наша землячка бежит и плачет. На руках несет ребенка, а он синий уже почти не дышит. По инерции осмотрел и вытащил из горла кнопку. Только потом я понял, что произошло. Там потом столько слез было, женщины они такие же. А называть это героическим поступком не нужно, я не герой. Я человек», — говорит Алексей Кудиенко, сержант ВЧ 6506.

О парне мгновенно заговорили все СМИ. Алексей признается, когда прилетел в Казахстан был сильно удивлен, парня встречали как героя. Командование национальной гвардии Алексея Кудиенко наградило. В Шымкенте сослуживцы встретили тоже с почестями. Позже в часть приехали и родители вместе со спасенным ребенком.

В части про Алексея говорят только хорошее. Боец он отважный и трудолюбивый, всегда и везде поможет. Отличительным его качеством сослуживцы называют доброту. Как нам удалось узнать, скоро Алексея будут награждать на высшем уровне, только кто наградит, пока остается в секрете.