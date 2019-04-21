«Тенгизшевройл» ищет в Шымкенте надежных поставщиков

Палата предпринимателей начала формировать пул шымкентских производителей для работы с нефтяной компанией

Руководство нефтекомпании «Тенгизшевройл» во главе с генеральным директором Имер Боннер прибыло Шымкент для ознакомления с местным производством, поставщиками товаров и услуг для дальнейшего сотрудничества в рамках нового «Проекта будущего расширения».

Для Имер Бонер – это первый визит в Шымкент. Прежде чем встрети ться в Палате предпринимателей с местными товаропроизводителями, делегация посетила шымкентские компании – завод по выпуску моторных масел «HILL Korporation», два цементных производства «Стандарт цемент» и АО «Шымкентцемент», ТОО «Нур-Строй», выпускающее бетон и бетонные изделия, машиностроительный завод «Karlskrona Lc Ab», трансформаторный завод «Asia Trafo».

После чего состоялось расширенное совещание с местными производителями, на котором «Тенгизшевройл» детально презентовало свои возможности.

На сегодняшний день ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) является крупнейшим нефтедобывающим предприятием в Казахстане. Это самый большой налогоплательщик в нашей стране. Вклад его в нашу экономику с момента образования в 1993 г. составил 135 миллиардов долларов США. В 2018 г. прямые выплаты Республике Казахстан превысили 10 миллиардов долларов США.

На сегодняшний день ТШО является одним из самых крупных потребителей местных товаров, работ и услуг в Казахстане. С момента образования ТШО приобрело казахстанские товары и услуги на сумму более 28 миллиардов долларов США. К примеру, только в прошлом году расходы на казахстанские товары и услуги превысили 3,5 миллиарда долларов США.

«При этом компания постоянно расширяет сотрудничество с отечественными поставщиками, и их соответствие мировому уровню является важным фактором для устойчивого роста ТШО. Поставщики, предоставляющие качественные товары и услуги для компании, должны демонстрировать высокие показатели по технике безопасности и охране окружающей среды, приверженность развитию и устойчивому росту казахстанского содержания, ценовую конкурентоспособность, финансовую стабильность, ориентированность на заказчика, инновационные бизнес-решения», — отметил заместитель директора проекта ПБР-ПУУД Айдар Досбаев.

Активизация сотрудничества ТШО с местными поставщиками особенно актуальна именно сейчас, когда на Тенгизе началась очередная масштабная стройка – реализация Проекта будущего расширения – Проекта управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД), благодаря которому добыча сырой нефти здесь возрастет на 12 млн тонн до 37 млн тонн в год – весьма впечатляющая цифра для казахстанской нефтегазовой отрасли, обеспечивающей устойчивый рост экономики страны.

Чтобы представить масштабы Проекта будущего расширения, спикер продемонстрировал слайд «Наложение схемы территории проекта на карту Астаны», где он занял половину территории Левого берега столицы.

По его словам, данный проект имеет большое значение, он обеспечит полную загрузку мощностей действующих производственных объектов Тенгиза. Свыше 60 000 человек работают на проекте по всему миру. Более 45 тыс. казахстанцев трудятся на объектах ПБР-ПУУД внутри страны, что составляет 91% от общей численности рабочей силы проекта в РК. Хозяйствующие субъекты РК участвуют в реализации ПБР-ПУУД в части проектирования, материально-технического обеспечения и производственно-сборочных работ. На сегодняшний день в рамках предварительного отбора проверено более 2,1 тыс. казахстанских компаний, 1 147 из них прошли предварительную квалификационную оценку, более 400 казахстанских компаний уже работают по контрактам ПБР-ПУУД.

Кстати, среди поставщиков «Тенгизшевройл» есть и шымкентские компании – это ТОО «HILL Corporation», «Стандарт Цемент», АО «Шымкентцемент» , TOO «Нур-Строй», «Ордабасы Кус» и «Мир Чая». Но поиск квалифицированных, надежных и проверенных поставщиков, которые смогут взять на себя обязательства и надлежащим образом осуществлять поставки товаров, работ, услуг, продолжается и сейчас.

По заявлению генерального директора Имер Боннер, в этом году ТОО «Тенгизшевройл» планирует увеличить казахстанское содержание за счет местных производителей более чем на 1 млрд. долларов.

«Возможность стать частью новой грандиозной стройки на Тенгизе открывает большие перспективы перед отечественным бизнесом по всем направлениям – от производства и поставок продуктов питания и строительных материалов и металлоконструкций до IT-технологий и предоставления транспортных и курьерских услуг», — отметили представители ТОО «Тенгизшевройл».

Каждая присутствовавшая на встрече местная компания горела желанием рассказать руководству ТШО о себе и своей продукции. Но сделать это удалось не всем в силу лимита времени. Но кроме этого практически всех интересовали одни и те же вопросы: как стать поставщиком ТШО и где найти информацию по планируемым им закупкам и тендерам? В каких товарах и услугах нуждается тенгизское предприятие? Каков механизм отбора поставщиков, ведь многие бизнесмены мечтают стать подрядчиками ТШО?

Как выяснилось, сейчас «Тенгизшевройл» уделяет внимание самостоятельному поиску квалифицированных поставщиков для включения их заявок в тендеры, помогая им развивать квалификацию и улучшать качество предоставляемых услуг. Руководство компании регулярно посещает области страны с целью поиска местных компаний, которые могли бы отвечать требованиям стандартов «Тенгизшевройл».

По итогам встречи Палата предпринимателей г. Шымкента взяла на себя обязательства по формированию пула проектов шымкентских компаний.

«Мы сформируем список местных ОТП, поможем заполнить им анкеты, которые отправим в ТШО, и будем вести всестороннюю разъяснительную работу и всяческую поддержку в этом направлении. Кроме того, Палата будет держать постоянную тесную связь с департаментом казсодержания ТШО», — отметил директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев.

Кроме того, он попросил руководство «Тенгизшевройл» скинуть Палате свои четкие требования к подрядчикам, а в случае отклонения заявок, указывать причины их отклонения.