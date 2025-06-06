Шымкент получил доступ к стабильным заказам и новым возможностям для развития

Город Шымкент стал первым регионом, где стартовала инициатива по поддержке отечественного бизнеса со стороны одного из крупнейших нефтедобывающих предприятий страны — компании «Тенгизшевройл». В ходе визита делегации в город состоялась выставка продукции шымкентских товаропроизводителей, а также переговоры с предпринимателями.

Аким города Габит Сыздыкбеков провёл встречу с представителями компании и местными предпринимателями. По итогам переговоров были подписаны четыре меморандума о сотрудничестве и поставке продукции.

К числу новых партнёров «Тенгизшевройл» присоединились местные компании: ТОО «Барыс-2007», ТОО «Baiterek Agro» и ТОО «Intermilk Kazakhstan». Кроме того, заключён контракт между ТОО «Hill Corporation» и «Тенгизшевройл» на поставку смазочных материалов.

Подобные соглашения, особенно off-take контракты, открывают локальным производителям доступ к стабильным заказам и новым возможностям для развития. Это важный шаг к укреплению производственного сектора региона и повышению доли казахстанского содержания в крупных промышленных проектах.

Отдельное внимание участники встречи уделили перспективам реализации совместных проектов в партнёрстве с Ассоциацией «Международный центр развития нефтегазового машиностроения».

Следующим шагом станет визит в Шымкент представителей других ключевых игроков отрасли — KMG Kashagan B.V., Карачаганак Петролеум Оперейтинг (КПО) и North Caspian Operating Company (NCOC). Планируется подписание новых соглашений, которые помогут расширить кооперацию и усилить позиции местного бизнеса.