Неукоснительное следование принципам справедливости, борьба с коррупцией, социальные лифты и меритократия — залоги успешного развития Казахстана. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает 365info со ссылкой на газету «Айкын».

«Коррупция — ужасная трагедия общественного сознания. Не секрет, что сегодня коррупцией охвачены многие стороны общественной жизни, — сказал глава государства.

-Да, правительство со своей стороны борется с коррупцией в рамках закона. Однако, исходя из мирового опыта, для преодоления коррупции необходимо не только жесткое наказание, но и всесторонние комплексные действия.

Борьба с коррупцией должна быть бескомпромиссной, и это должно стать задачей не только правительства, но и каждого человека. Недавно я дал конкретные поручения в этом направлении председателю Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Великий гуманист Махатма Ганди сказал: «Если хочешь изменить мир, изменись сам». Если мы не будем воспитывать в общественном сознании абсолютную нетерпимость к коррупции, все наши действия могут стать безрезультатной борьбой.

В целом, справедливость — главная ценность, которая ведет общество к цивилизации, определяет его лицо. Утеря справедливости порождает между гражданами взаимные претензии. Считаю, что эта ценность должна быть отражена в государственной политике.

В частности, перед законом все граждане должны иметь равные права.

Лица, совершившие преступления, должны нести законное наказание независимо от должности

Молодежи должна быть предоставлена равная возможность получить достойное образование, работу.

Двери социальных лифтов должны быть открыты для сельской и городской молодежи, для выходцев из благополучных и нуждающихся семей

Именно это называется социальным равенством. Мы должны достичь этого.

При назначении на государственные должности следует придерживаться принципа меритократии. Требование о назначении граждан на должности строго исходя из их знаний и способностей должно выполняться на практике, не оставаясь на бумаге».