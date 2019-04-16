Медицинское освидетельствование проводится в организациях здравоохранения по месту прикрепления кандидата с выдачей медицинского заключения.

Совместным нормативным постановлением Центральной избирательной комиссии РК и приказом министра здравоохранения РК от 13 апреля 2019 года утверждены требования к медицинскому заключению о состоянии здоровья кандидата в Президенты РК и перечня заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, медицинское освидетельствование состояния здоровья кандидата в Президенты РК проводится с целью обследования кандидата для установления или подтверждения факта наличия или отсутствия заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом, и оформляется соответствующим медицинским заключением о состоянии здоровья кандидата.

Медицинское освидетельствование осуществляется на основании предоставленной кандидатом выписки из протокола республиканского общественного объединения о его выдвижении.

Медицинское освидетельствование проводится в организациях здравоохранения по месту прикрепления кандидата с выдачей медицинского заключения.Организации здравоохранения ведут учет выданных медицинских заключений. Доступ к медицинскому заключению имеет уполномоченный орган в области здравоохранения.

Медицинское заключение выдается в срок не более трех календарных дней с момента обращения кандидата для проведения медицинского освидетельствования и действительно в течение срока выборов Президента РК.

Медицинское заключение, подтверждающее отсутствие у кандидата заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в Президенты РК, предоставляется кандидатом вместе с документами, предусмотренными статьей 59 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», в Центральную избирательную комиссию РК для регистрации в качестве кандидата.

В перечень заболеваний, препятствующих регистрации в качестве кандидата в президенты, входит 107 наименований заболеваний, включая органические, симптоматические, психические расстройства, психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ, шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства.

Совместное нормативное постановление и приказ вводится в действие со дня опубликования.