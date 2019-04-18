В Казахстане может появиться туристская полиция
Министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым, в рамках проводимой реформы МВД, инициировано создание туристской полиции, с целью обеспечения комфортных и безопасных условий для иностранных граждан в Казахстане.
Основная задача туристской полиции — консультирование, информирование туристов и гостей страны по интересующим вопросам.
Сотрудники полиции будут оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями и должны знать казахский, русский, английский языки, историю страны а также быть коммуникабельными.
На первом этапе эти подразделения созданы в городах Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.
Ерланом Тургумбаевым, в рамках проводимой реформы МВД, инициировано создание туристской полиции, с целью обеспечения комфортных и безопасных условий для иностранных граждан в Казахстане.Основная задача туристской полиции — консультирование, информирование туристов и гостей страны по интересующим вопросам.Сотрудники полиции будут оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями и должны знать казахский, русский, английский языки, историю страны а также быть коммуникабельными.На первом этапе эти подразделения созданы в городах Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.
Опубликовано ҚР Ішкі істер министрлігі / Министерство внутренних дел РК Четверг, 18 апреля 2019 г.