В Казахстане может появиться туристская полиция

Министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым, в рамках проводимой реформы МВД, инициировано создание туристской полиции, с целью обеспечения комфортных и безопасных условий для иностранных граждан в Казахстане.

Основная задача туристской полиции — консультирование, информирование туристов и гостей страны по интересующим вопросам.

Сотрудники полиции будут оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями и должны знать казахский, русский, английский языки, историю страны а также быть коммуникабельными.

На первом этапе эти подразделения созданы в городах Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.