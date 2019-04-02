595 новых объектов здравоохранения и выпуск 5 тыс. врачей — Минздрав доложил о повышении доступности медуслуг.

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина о текущей ситуации и принимаемых мерах по повышению доступности и улучшению качества первичной медико-санитарной помощи доложил министр здравоохранения Е. Биртанов.

В целях реализации Послания Первого Президента РК — Елбасы от 5 октября 2018 года Министерством здравоохранения утвержден План мероприятий по реализации основных направлений развития первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) на 2019–2020 гг.

Для снижения нагрузки в 2018 году открыты 1 315 участков врачей общей практики и 79 педиатрических участков; нагрузка на 1 врача составила 1 989 прикрепленного населения.

В 2019 году высшими медицинскими учебными заведениями страны планируется выпуск более 5000 врачей, из которых 1 515 обучаются по специальности врача общей практики, что полностью покроет дефицит кадров ПМСП. С этого года предусмотрена обязательная трехлетняя отработка выпускниками в государственных организациях здравоохранения.

Для обеспечения доступности проводится разукрупнение организаций ПМСП. По данным МЗ РК, за последние два года введено в эксплуатацию 214 объектов, из которых 31% за счет частных инвестиций. В ближайшие три года планируется открытие еще 595 объектов ПМСП на сумму свыше 120 млрд тг. При этом, более половины объектов планируется открыть в рамках государственного-частного партнерства. Запланирован капитальный ремонт 228 объектов ПМСП, оснащение медицинской техникой — более 11 000 единиц.

Е. Биртанов доложил, что для оптимизации процессов разработки проектно-сметной документации и их государственной экспертизы разработаны типовые проекты объектов ПМСП, в том числе размещаемых на первых этажах жилых домов. Кроме того, в некоторых регионах имеются готовые индивидуальные проекты объектов ПМСП, которые возможно использовать в других регионах Казахстана. Таким образом, имеются все необходимые условия для реализации запланированных проектов по строительству объектов ПМСП.

В рамках Государственной программы «Денсаулық» расширяется программа управления основными хроническими заболеваниями (ПУЗ).

По Поручению Елбасы с целью стимулирования работников ПМСП за внедрение программы управления заболеваниями с начала 2019 года предусмотрено поэтапное увеличение заработной платы 36 000 участковым медицинским работникам на 20%, на что предусмотрено 5,3 млрд тг.

Отдельно Е. Биртанов остановился на ходе полномасштабного запуска процессов цифровизации ПМСП.

«По итогам 2018 года оснащение компьютерной техникой организаций здравоохранения по Республике Казахстан составило 95,1%, обеспечены доступом к сети интернет и медицинскими информационными системами 100% организаций в городах и районных центрах», — сообщил министр.

В 99% организаций здравоохранения внедрено безбумажное ведение медицинской документации, более 2 млн человек используют мобильные приложения для пациентов. В результате цифровизации визиты в поликлинику сокращены в 2 раза, живые очереди снизились на 60%.

В завершение Е. Биртанов заверил, что Министерством здравоохранения работа по улучшению доступности и качества ПМСП будет проводиться на постоянной основе.

В ходе рассмотрения вопроса также были заслушаны акимы Акмолинской области Е. Маржикпаев, Жамбылской — А. Мырзахметов.

Заместитель Премьер-Министра РК Г. Абдыкаликова, в свою очередь, отметила, что в текущем году завершается государственная программа «Денсаулық» на 2016–2019 гг. Поэтому необходимо принять План мероприятий по реализации основных направлений развития первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) на 2019–2020 гг. Г. Абдыкаликова призвала акимов и госорганы вносить свои предложения, учитывая, что в ближайшие пять лет основной упор в здравоохранении будет сделан на повышение качества и доступности ПМСП.