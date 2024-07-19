Здравоохранение Шымкента в цифрах и фактах

В городе на амбулаторном уровне работают 14 государственных поликлиник и 44 частных медицинских центра.

По сравнению с 2021 годом средняя загруженность поликлиник снизилась с 31 тыс. до 22 тыс. человек, количество коек в больницах увеличилось с 3 989 до 4 793. Этой информацией с РАБАТом поделилась пресс-служба управления здравоохранения г. Шымкента.

Смертность снижена…

Показатели смертности по сравнению с 2022 годом:

– снижение общей смертности – на 9,3%;

– снижение смертности от болезней системы кровообращения – на 20,9%;

– снижение смертности от рака – на 0,2%;

– снижение смертности от туберкулеза – на 50%;

– снижение смертности от несчастных случаев – на 5,5%.

В центре гипербарической оксигенации

В 2023-2024 годах с увеличением объема качественной эндокринологической помощи больным в Шымкенте количество эндокринологических коек в центре гипербарической оксигенации увеличено с 15 до 50. Достигнута продолжительность ожидания планового лечения не более 30 дней. А также в этом медцентре открыто отделение пульмонологии для взрослых на 15 коек.

На базе медучреждений открыты…

В январе 2024 года на базе городской больницы №2 были открыты гепатологический центр и отделение диабетической стопы, где жителям Шымкента и Туркестанской области оказывают медицинскую помощь.

В городской больнице №2 впервые открылось новое отделение госпитальной фармации.

В целях непрерывного совершенствования знаний медработников в городской клинической детской больнице открыт ресурсный центр «Интеграция детских болезней».

На базе реабилитационного центра №2 открыт Центр раннего вмешательства для детей 0-3 лет с неврологической патологией на 50 посещений.

В апреле 2023 года на базе реабилитационного центра №2 для детей до трех лет с неврологическими и другими патологиями открыто отделение раннего вмешательства.

Новое оборудование

В 2023 году на укрепление материально-технической базы родовспоможения и детской деятельности приобретена 151 единица оборудования, повышен уровень оказания помощи родильным организациям. В результате переведены на третий уровень перинатальной помощи родильное отделение городской больницы №2 и городской роддом. На второй – родильное отделение городской больницы №3.

Впервые в Шымкенте запущен уникальный проект «Однодневная клиника» на базе городского перинатального центра. Здесь беременные женщины проходят диагностическое обследование на ранней стадии, что позволяет своевременно выявлять врожденные патологии.

В 2023 году для медорганизаций города приобретено 210 единиц медицинской техники.

В лаборатории городского диагностического центра установлен современный автоматизированный модульный анализаторный аппарат производства Германии.

По итогам 2023 года в городских поликлиниках №1, 3, 6 и 7 открылись «Лучшие практические центры». В том числе подобная новая модель впервые внедрена в работу поликлиники №6 и является примером для медорганизаций других регионов.

Недавно около 200 медицинских работников из Мангистауской, Карагандинской, Жетысуской и других областей специально посетили поликлинику №6 в Шымкенте и ознакомились с их опытом работы.

Отличительной чертой «Лучшего практического центра» является интеграция социального и медицинского обслуживания. Объединив две службы, в одной группе работает мультидисциплинарная команда медсестер, соцработников и психологов, которые оказывают положительное влияние на развитие социальной сферы.

Аккредитация

В Шымкенте 31 медицинское учреждение прошло национальную аккредитацию. Из них 15 государственных и 16 частных медорганизаций. В этом году планируется аккредитация 23 медицинских учреждений. А также аптеки 21 медорганизации сертифицированы в соответствии со стандартом GPP.

Оказанные услуги

За пять месяцев 2024 года оказано 385 высокотехнологичных медицинских услуг. В частности, на базе городской клинической больницы №1 проведена трансплантация почек и печени, а в Центре сердца проведено 285 операций на сердце. В онкологическом центре проведено 110 сложных операций. На базе городской больницы №2 открыт центр нейрохирургии, где проводятся сложные нейрохирургические операции.

Повышение квалификации

В 2023 году повысили свою квалификацию 2 978 специалистов медорганизаций Шымкента. В сети передовых клиник Израиля и Турции повысили квалификацию и обменялись опытом за рубежом 48 специалистов. Всего в 2024 году планируется, что 6 500 человек повысят свою квалификацию.

Станция скорой помощи

Городская станция скорой помощи на 100% обеспечена медицинским оборудованием. В 2023 году сотрудники скорой оказали первую медицинскую помощь 686 118 больным.

Симуляционный центр, открытый при станции скорой помощи в городе, оснащен высокотехнологичным оборудованием.

Родовспоможение

Случаи материнской смертности в Шымкенте в 2023 году не зафиксированы.

Младенческая смертность в 2023-м снизилась на 7,4%.

Учетные системы 66 медорганизаций мегаполиса интегрированы с медицинской информационной системой. В результате до третьего повысился уровень перинатальной помощи в родильном отделении городской больницы №2 и городском роддоме. А уровень родильного отделения городской больницы №3 поднялся на второй.