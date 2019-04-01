29 марта, в городском акимате состоялась очередная сорок седьмая сессия Шымкентского городского маслихата шестого созыва.

В нем приняли участие секретарь маслихата Гани Ташкараев, заместитель акима города Гульжан Курманбекова , депутаты и акимы районов, руководители местных исполнительных органов, представители СМИ.

На заседании было заслушано тридцать один вопросов,в том числе отчет о проделанной работе четырех управлений.

На совещании, прежде всего, был уточнен бюджет города на 2019-2021 годы.

Выступая на совещании, заместитель акима города Гульжан Курманбекова предложила внести изменения в решение городского маслихата от 14 декабря 2018 года О бюджете города на 2018 год, то есть увеличить 171,1 млрд тенге на 181,4 млрд тенге.

По его данным, большая часть средств направлена на социальную сферу. В частности, средства были направлены на дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, продолжение улиц Тауке хана, Адырбекова,Кунаева, Нурсултана, завершение строительства Сыпырган ата и наземной переправы по ул. Мангельдина. Кроме того, для лиц старше 18 лет с ограниченными возможностями и престарелых без обозрения, детей-сирот,для незрячих и неслышащих граждан созданы реабилитационные, оздоровительные центры «Шапағат» и «Асыл жүрек», на оплату проезда 900 взрослых и 800 детей в год на лечение в республиканской больнице г. Алматы, Нурсултан, на капитальный ремонт больницы № 2 и родильного дома, на изъятие земельных участков для государственных нужд и на расходы футбольного клуба» Ордабасы».

Кроме того, в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020″ планируется субсидирование процентной ставки по кредитам, оплата труда государственных служащих по факторно-балльной системе, субсидирование социально значимых маршрутов общественного транспорта тоже будут оплачиватся с городского бюджета.

На сессии по поручению акима города внесены изменения в Правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан.

Теперь ко Дню защиты детей 5598 детям-инвалидам до 18 лет будет выплачена денежная помощь в размере 5 МРП, ко Дню Независимости РК 10 участникам Декабрьских событий будет выплачена денежная помощь в размере 60 МРП. Единовременная материальная помощь малообеспеченным семьям увеличена на 100 тыс. тенге. Кроме того, лицам, живущим с вирусом иммунодефицита, будут выплачены деньги в размере 21 МРП. Кроме того, оказывается финансовая помощь жертвам политических репрессий, пострадавшим от них , пострадавшим вследствие стихийного бедствия или пожара в размере 400 МРП, а в случае смерти членов семьи-100 МРП.

Если ранее участникам Великой Отечественной войны и многодетным матерям, получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени была выдана бесплатная путевка на лечение в санатории, то теперь пенсионерам, не имеющим статуса, 50% путевки выплачивается из городского бюджета. А размер пособия, выплачиваемого пожилым людям старше 80 лет, вырос до 2 МРП.

Кроме того, на заседании руководители управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, физической культуры и спорта, культуры и развития языков, жилищной и жилищной инспекции города Шымкента отчитались о проделанной работе за 2018 год и за последние два месяца текущего года. Также создана комиссия по охране памятников истории и культуры города Шымкента, в состав научно-методического совета по охране и использованию историко-культурного наследия вошла депутат Султанова Торайым Жолдыбаевна.

На совещании также были утверждены Правила присвоения звания» Почетный гражданин города Шымкента «и присвоения грамоты» Құрмет». Теперь один раз в год в торжественной обстановке присваивается звание «Почетный гражданин города Шымкента» до десяти человек. К этому званию могут быть удостоены заслуженные города, в том числе граждане,внесшие вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки и образования, развитие интеллектуального потенциала, а также имеющие достижения в государственной и общественной деятельности, активно и плодотворно работающие в творчестве, бизнесе, спорте, благотворительных мероприятиях, за активную деятельность по защите прав и законных интересов населения. Решение о присвоении звания принимается маслихатом города Шымкента.

Шымкентскому городу присвоен статус города республиканского значения, в связи с кадровыми изменениями и в целях поднятия экономики мегаполиса на республиканский уровень решены следующие вопросы повестки дня.

• Внесены дополнения и изменения в решение Шымкентского городского маслихата от 21 сентября 2018 года №37/291-6с» Об утверждении перечня местных проектов государственно-частного партнерства».

• Утвержден состав межведомственной комиссии при акимате города Шымкента по вопросам реализации «государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» Енбек» на 2017-2021 годы. В состав комиссии вошли народные избранники Сыдыков Жандарбек и Хван Евгений.

• Утвержден состав региональной комиссии акимата города Шымкента по вопросам занятости населения по вопросам реализации «государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» Енбек»на 2017-2021 годы.

• Утвержден состав консультативно-совещательного органа при акимате города Шымкент по содействию деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания.

• Внесены изменения в решение Шымкентского городского маслихата от 26 ноября 2018 года №41/329 – 6с «о принятии государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства».

• Внесены изменения в решение Шымкентского городского маслихата от 26 сентября 2018 года №38/306-6с «Об утверждении персонального состава Совета инвесторов при акимате города Шымкент».

• Внесены изменения в решение Шымкентского городского маслихата от 27 июля 2018 года №35/282-6с «Об утверждении персонального состава регионального координационного совета «Бизнес Шымкент» при акимате города Шымкент». В персональный состав совета включен депутат Мухтар Битемиров.

* Утвержден персональный состав экспертного совета по вопросам частного предпринимательства при акимате города Шымкента.

* Об утверждении правил общего водопользования в городе Шымкент;

* Утверждены правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городе Шымкент.

* Утверждены правила содержания и выгула собак и кошек в городе Шымкент.

• Внесены изменения в состав земельной комиссии акимата города Шымкента.

* Утвержден состав Общественного совета города Шымкента.

• Утверждены квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса «Б» категорий «D-1» и «D-2» ревизионной комиссии по городу Шымкент.

* Назначен членами ревизионной комиссии по городу Шымкент.

* Отчет о работе постоянных комиссий маслихата города Шымкента.

* Секретарь маслихата города Шымкента Гани Ташкараев отчитался о проделанной работе и работе постоянных комиссий за 2018 год.

* Председателем очередной сорок седьмой сессии Шымкентского городского маслихата шестого созыва избран депутат округа № 3 Бахадир Салимов.

Стоит отметить, что 31 вопросов повестки дня 47 очередной сессии городского маслихата был рассмотрен ранее на совместных заседаниях постоянных комиссий и фракции партии «Нур Отан». В завершение совещания под председательством Битемирова Мухтара Кураловича депутаты и заместитель акима пожелали руководителям местных исполнительных органов успехов в работе на благо народа