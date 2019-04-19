17 апреля на брифинге в АДГСПК руководитель Штаба Нацбюро Хаким Кушкалиев презентовал проектный офис Национального бюро по противодействию коррупции.

«Сегодня планомерно осуществляется процесс трансформации государственных органов. И, конечно, Национальное бюро по противодействию коррупции не является исключением.

Как мы сообщали ранее, в январе т.г. была утверждена Дорожная карта развития Антикоррупционной службы на трехлетний период.

Документ направлен на коренные, современные преобразования практически по всем линиям деятельности органа.

Это совершенствование кадровой политики, централизация и цифровизация внутренних процессов, открытость и клиентоориентированность органа, усиление международного сотрудничества, а также информационной безопасности», — отметил Хаким Кушкалиев.

По его словам, в рамках дорожной карты планируется реализовать 15 проектов.

«Конечно, их эффективность во многом зависит от человеческих ресурсов и правильной организации данной работы.

Поэтому Председателем Агентства А.Ж.Шпекбаевым было принято решение о создании в Нацбюро проектного офиса.

Его главной целью является качественная реализация дорожной карты и внедрение проектного подхода в деятельность органа.

Наш офис расположился на 5 этаже здания», — подчеркнул он.

Проектный офис создан по принципу открытого пространства «open space», где отсутствуют какие-либо барьеры, в том числе и стены, для эффективного взаимодействия.

Все прилегающие кабинеты трансформированы в стеклянные кабинеты в едином стиле без отдельных приемных, что позволило оптимизировать рабочие площади и разместить сотрудников подразделения в одном месте (высвободив 3 кабинета, расположенных на разных этажах).

Полагается, что новый формат работы будет способствовать укреплению командного духа, благотворно скажется на мотивации и создаст особую творческую атмосферу.

Как отметил руководитель Штаба Хаким Кушкалиев, главной составляющей проектного офиса являются человеческие ресурсы. Поэтому туда были отобраны наиболее креативные и инициативные специалисты.

Все, кто задействован в проектах, прошли обучение у сертифицированного тренера с закреплением необходимых навыков управления проектами.

«Не секрет, что текущая деятельность и загруженность сотрудников не позволяют полноценно реализовывать проекты, поэтому отдельные из них были освобождены от повседневной работы.

Тем самым мы создали все условия для эффективной реализации проектов в рамках Дорожной карты Нацбюро», — отметил он.

В целом проектный офис будет работать по принципу «от идеи к воплощению». Интересные мысли и предложения будут прорабатываться в формате Brainstorm (мозговой штурм).

Реализация указанных мер позволит значительно повысить профессионализм, эффективность и открытость Нацбюро, ориентированного на высокое доверие граждан.

Напомним, что председатель Нацбюро поддержал инициативу акима Шымкента.

«Гражданское общество становится более открытым и активным. Идет масштабная работа по созданию комфортных условий получения госуслуг. Открываются сервисные акиматы, имеющие удобные фронт-офисы. Внедряется open space, в формате которого работают уже более 180 госучреждений. Буквально на днях это сделал и акимат Шымкента. Кто знает, может, это начало нового челленджа для акиматов», — написал Шпекбаев в Facebook.