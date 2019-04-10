В Шымкент прибыла заместитель Премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова.

В Шымкент с рабочим визитом приехала заместитель Премьер-министра Казахстана Гульшара Абдыкаликова. Она провела встречу с населением в русском драмтеатре.

В мероприятии приняли участие аким города Г. Абдрахимов, министры — труда и социальной защиты населения Б. Сапарбаев, образования и науки — К. Шамшидинова, вице-министр здравоохранения Л. Актаева. Делегаты встретились с многодетными матерьми, малообеспеченными семьями и людьми с ограниченными возможностями.

Г. Абдыкаликова рассказала о новых механизмах оказания социальной помощи населению.

Министр труда и соцзащиты Б. Сапарбаев сообщил о мероприятиях, направленных на поддержку многодетных и малообеспеченных семей.

В завершение встречи Гульшара Абдыкаликова вручила 11 многодетным семьям ключи от новых квартир, построенных в рамках государственной программы «Нұрлы жер».