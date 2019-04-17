Бывший начальники колонии, позволявший заключенным играть в азартные игры, освобожден от уголовной ответственности.

В Шымкенте приговором суда бывший начальник исправительного учреждения ИЧ-167/3 гр. Б. признан виновным в том, что в целях извлечения выгод для себя и других лиц, злоупотребляя должностными полномочиями, позволил осужденным организовать азартные игры в учреждении.

В связи с тем, что преступление совершено в 2013-2014 годах и является преступлением небольшой тяжести, срок привлечения к ответственности по таким преступлениям составляет два года. Гр. Б. судом признан виновным по ст. 361 ч. 1 УК и за истечением срока давности, освобожден от уголовной ответственности.

По остальным эпизодам обвинения он оправдан. Приговор не вступил в законную силу.

Жанар Есенбекова