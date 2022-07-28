Туркестанский блогер Мурат Абдилда впервые дал интервью за решеткой

В шымкентской колонии общего режима ИЧ 167/3 отбывает наказание известный в стране блогер Мурат Абдилда.

Известный своими скандальными публикациями и пением в инстаграм туркестанский блогер получил 4,5 года лишения свободы за «разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Корреспондент портала OTYRAR пообщался с популярным заключенным в колонии.

За решеткой все равны, начинает свой разговор Мурат. Он попал в колонию в мае, по его словам, блогера даже узнали.

«Когда привезли сюда, многие меня узнают, говорят мне, мол это ведь ты везде поешь и выступаешь. То есть выступал. Ну приятно, что сказать? Относятся все ко мне хорошо, никто не издевается, со стороны администрации все хорошо. Меня сразу устроили в цех, я работаю помощником сварщика и у меня есть свой оклад. Скучаю я только по маме. Плохо только то, что не на свободе, ну и это пройдет», — говорит Мурат Абдилда.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ

Про свою популярность блогер, имеющий более 40 тысяч подписчиков в Instagram и свыше 111 тысяч подписчиков в Tiktok, вспоминает с улыбкой. Мол, даже не думал стать звездой соцсетей. Он просто пел песни, снимал разные видео и его начали узнавать. Чем теперь будет заниматься блогер? На эти вопросы он отвечает со слезами на глазах.

«Было все очень даже хорошо. Я никого не виню в том, что произошло, вина моя, я ее признаю. Да, меня провоцировали, но, я не должен был поддаваться давлению, но вышло так, сейчас ничего не изменить. А раньше было все очень даже хорошо, я снимал видео, пел песни и даже снял свой клип. Потом начали звать на тои, в целом я получал в месяц около полумиллиона, а иногда и больше. Была у меня еще реклама, за нее тоже мне платили», — рассказывает блогер.

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО? КОНКУРЕНТЫ И ЗАВИСТЬ?

К слову, в СМИ ранее писали, что Мурат Абдилда попадал во внимание полиции. Он якобы состоял на учете в городе Кентау.

О том, что произошло Мурат вспоминать не любит. Во время одного из прямых эфиров некто его начал провоцировать через мессенджер. Мурат Абдилда объясняет свой поступок тем, что поддался провокациям со стороны.

«Я никого не осуждаю, просто в тот день мне на мой WhatsApp звонили с разных номеров, писали гадости, меня материли, выражались плохо про шымкентцев. Потом я разозлился и ответил им. Тут моя вина явная, я признаю это. Я в эфире матерился и говорил то, чего не должен был делать. Я прошу прощения у всех, я виноват. Прошу не держать на меня зла», — говорит Мурат.

ЖИЗНЬ ЗА РЕШЕТКОЙ

Мурат Абдилда попал в колонию в мае 2022 года. Он сразу вызвался работать и устроился помощником сварщика, блогер учится и ему уже доверяют несложные и безопасные работы. Хватает времени и на просвещение, Мурат читает книги и строит планы. К слову, оптимизма ему не занимать.

«Я устроился помощником сварщика, мне администрация сразу предоставила такую возможность, я за решеткой просто так не сижу, я читаю Мұқағали Мақатаева, пишу стихи. Конечно, за решеткой не хорошо, но, я не жалуюсь, значит такая у меня судьба. Я зарабатываю тут, у меня жалоб нет. Меня тут многие знают, бывает, что смеемся и рассказываю ребятам, они интересуются как начинал, популярности мне и здесь хватает», — говорит Мурат Абдилда.

НИКОГО НЕ ЖДУ, НИЧЕГО НЕ ПРОШУ.

По словам Мурата, пока к нему, кроме матери, никто не приходил, но парень ждет. На воле было много друзей и тех, кто клялся верности. А попав за решетку, все пропали.

«Я понял, что в этом мире я нужен, только своей матери, за что я ей благодарен. Я тут многое осознал и каюсь, я каюсь перед Всевышним и своей матерью. Она мое всë. Пусть не обижаются те, кто называл меня коллегой и другом, те с кем мы общались и проводили время, никто даже не появился. А я на них не держу зла. Это жизнь. Я повторюсь, я понял одно, я нужен только матери!», — говорит Мурат Абдилда.

Я НЕ УМЕР. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ

Заключенный Мурат Абдилда спешит всех успокоить, он не умер, он планирует после освобождения еще больше покорять публику своими выступлениями, у него уже есть свой план, который пока он держит в секрете.

«Я не умер, я жив и здоров. Это все пройдет, я вернусь домой. Пусть мои подписчики и те, кто меня уважает ждут мои новые песни. Я полон сил и надежд, а это всë испытания, которые я должен преодолеть. За то что я сделал, я еще раз прошу прощения у всех», — говорит блогер.

НА ВОЛЕ БУДЕТ ПЕТЬ ШАНСОН?

Мурат Абдилда в беседе с журналистом пояснил, что после выхода на свободу не будет менять свой жанр и шансон исполнять не будет.

«Я даже не думаю, что буду петь шансон, все будет по-другому, чтобы не вспоминать что было», — говорит Мурат.

КУДА ДЕЛИСЬ ПОКЛОННИКИ И ИНСТАГРАМ?

Мурат Абдильда рассказал, что его аккаунты никто не удалял, они рабочие. Все личные аккаунты блогера ведет его друг, как Инстаграм, так и Тик-Ток.

«Мой инстаграм сейчас ведет мой друг, там размещают рекламу или информацию обо мне, все вырученные деньги друг отдает моей маме. Кстати, там чуть-чуть стало меньше подписчиков, так как меня нет, а так все нормально. Выйду еще, соберу», — рассказал блогер.

Я НЕ СЛОМАЮСЬ

«Есть те, кто желает мне плохого, много тех, кто поддерживает меня. Я не считаю клеймом то, что я отбываю наказание, я заслужил. Я не сломаюсь, не сдамся. Я люблю жизнь. Я еще покажу всем, что я жив», — говорит Мурат Абдилда.

ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕ МНОГО

Мурат Абдилда рассказал немного о себе, родился он в Отырарском районе в поселке Шауелдер. После семья переехала в Туркестан, где он собственно и вырос. Парень рассказывает, что был женат, но с супругой они развелись. После «зоны» блогер не только хочет продолжить выступать, но и завести семью.

«Я обязательно женюсь, почему нет? Я буду радовать своих поклонников, буду творить. У меня на подготовку много времени (смеется). Всем хочу сказать спасибо, тем, кто меня поддержал и даже тем, кто не поддержал. Вы меня делаете сильнее. Спасибо администрации колонии, которая не запрещают мне просвещаться, они наоборот мне помогают», — говорит Мурат.

ЗВЕЗДА ЗА РЕШЕТКОЙ

Во время интервью Мурат Абдилда заплакал, он скучает и переживает за свою маму. Он обратился к ней посредством нашего портала и просит не скучать и не переживать. Сын обязательно сделает ее счастливой.

Во время записи материала, мы видели как к блогеру обращаются заключенные, многие шутят, что с ними сидит «звезда». Вопрос, будет ли Мурат выступать за решеткой, пока не обсуждался, но сам блогер не против.