В Шымкенте пожарные спасли из огня трех человек, в том числе и двухлетнего малыша.

24 апреля 2019 года в 16.04 поступило сообщение о том, что в 11 микрорайоне Шымкента произошел пожар в многоэтажном доме по улице Ш. Уалиханова.

На место происшествия первые три пожарных расчета прибыли через 13 минут. На 2, 3 и 4 этажах горели электрощитки и электросчетчики. Пожар тушили 14 человек личного состава и 4 единиц техники Службы пожаротушения. На месте происшествия также работала бригада филиала Центра медицины катастроф.

Пожар локализован в 16.34 минут и полностью потушен в 16.39 минуту. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняются. С месте происшествия огнеборцы эвакуировали 22 человека, из них 10 детей. Спасли 3 жителей дома: гражданина 1943 г.р., гражданку 1983 г.р. и ребенка 2017 г.р, сообщает пресс-служба ДЧС по Шымкенту.

Уважаемые жители города! Помните: в случае пожара главное — сразу же вызвать противопожарную службу по телефонам 101 или 112.