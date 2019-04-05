В Шымкенте прошли предварительные судебные слушания по делу председателя отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса Ерлана Балтабая, его обвиняют по с.189 ч.4 п.2 УК РК «Растрата имущества».

Обвиняемый попросил суд дать ему время по состоянию здоровья. Суд постановил перенести слушания на 16 апреля. Во время суда будут выслушаны все стороны. Дело будут рассматривать в общем открытом порядке.

«Назначить главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Ерлана Балтабая обвиняемого по статье 189 ч.4 п.2 УК РК на 16 апреля. Меру пресечения в отношении Ерлана Балтабая подписка о не выезде и надлежащем поведении, оставить прежней», — пояснил судья.

Шуддин Саидов