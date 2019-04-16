В Туркестанской области открылся цех по производству 2000 пар обуви день.

В Жетысайском районе Туркестанской области открылся цех по производству обуви. Размер инвестиций составил 300 тысяч долларов США. Здесь будут выпускать шесть видов обуви, в день цех изготавливает две тысячи пар, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Предприниматель Улыбек Абдираманов запустил производство обуви три месяца назад, поддержку ему оказало государство.

«До этого я около десяти лет занимался продажей обуви, — делится он. — Всегда мечтал открыть собственный цех. Теперь мы производим обувь в зависимости от погодных условий. Спрос на наш товар большой. Хочу поблагодарить районный акимат и отдел предпринимательства за помощь и предоставление земельного участка».

В цехе сейчас работают 20 человек. Нужные материалы завозят из Китая и Узбекистана. Обувь отправляют и в другие регионы страны. В планах предпринимателя – расширить ассортимент товара.