Казахстанцы стали покупать больше одежды и обуви. Покупательская способность казахстанцев резко выросла.

В первом полугодии люди стали брать в два раза больше одежды и обуви чем годом ранее. Самые высокие траты на одежду и обувь у алматинцев и шымкентцев: по 31 тысяче на душу населения. В два раза больше продали различной верхней одежды, купальников а также свитеров и джемперов.

«Если в прошлом году покупатель брал одну две вещи, то сейчас берут три без проблем, школьный сезон мы также отработали хорошо, сейчас продаем курточки, на осень, на зиму берут и могут позволить себе хорошее взять», — говорит Алена Струкова, продавец.

Покупатели же большой разницы не почувствовали. Говорят, берут одежду по мере необходимости. Видимо, в этом году, старые вещи износились и понадобились новые.

«И в прошлом году брали хорошо, и в этом, дети с каждым годом растут, гардероб обновляем и сами, конечно, обновляемся», — говорит покупательница.

«По необходимости, лишнее не берем, если надо, то берем», — говорит жительница города.

Экономисты говорят, такой отложенный спрос легко объясняется. В период пандемии казахстанцы были на удаленке и вещи с обувью, дома, были не сильно нужны. В этом же году пришлось закупиться, так что спрос скорее сравнялся с допандемийными временами. Осенью вероятно тоже будет бум, казахстанцы заранее копят на теплую одежду и обувь.

«Многие вынуждены копить детям на одежду на осень и зиму, потому что не каждый родитель может купить куртку своему ребенку 5-10 класс, она стоит от 25 тысяч тенге, и от наших доходов по стране это проблема для многих большая», — говорит Марат Абдурахманов, экономист.

При этом, Казахстан все еще зависит от импорта. Казахстанские производители занимают на рынке долю всего в 8,3%, в то время как импорт составляет 91,7%.