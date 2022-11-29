Обувь в Казахстане подорожала на 16%

В Казахстане подорожала обувь. В среднем за год цены на туфли и ботинки поднялись на 16,6%.

Дороже всего обувь стала в Астане. Продавцы говорят, все потому что материалы для производства обуви подорожали, дороже стала растаможка и логистика. Из-за этого страдают и продавцы, и покупатели. Казахстанцы стали искать обувь подешевле и попрактичнее.

Казахстанцы надеются, что зима в этом году будет мягкой. Иначе придется потратить львиную долю заработной платы на обувь. Она заметно подорожала с прошлого года.

С октября прошлого года по октябрь 2022 года обувь поднялась в цене в среднем на 16,6%. Сильнее всего удорожание почувствовали жители столицы, там цены поднялись чуть больше чем на 26%. Почти на 20% стала дороже обувь в Кызылординской, Абайской и Акмолинской областях. Меньше всего цена на обувь выросла в Алматы — 11,3%.

Среди рядов по продаже обувь на шымкентских рынках немноголюдно. Продавцы говорят, все потому что цены на обувь в этом году поднялись. Женские туфли за год стали дороже на 2-3 тысячи тенге, но сейчас они большим спросом не пользуются. А вот ходовая осенняя и зимняя обувь подорожала на 7-8 тысяч тенге. При этом продавцы говорят, чтобы не спугнуть клиентов снижают свою прибыль.

«В прошлых годах себестоимость была чуть ниже, в этом году она стала чуть выше. Поэтому мы не можем себе позволить поставить там сверху много. Мы стараемся ставить невысокие цены, не хотим чтобы от нас уходили наши покупатели», — говорит Рамина Умурзакова, продавец.

Аналогичная ситуация с мужской обувью. В среднем цены поднялись на 3-5 тысяч тенге. Продавцы говорят, стоимость выросла от производителя, растут цены на материалы, транспортировку, растаможку и многое другое. При этом покупательская способность снизилась. Чаще всего обувь берут когда старая прохудилась и начала пропускать влагу.

«Люди ищут что-то подешевле, что-то попрактичнее. Мы начали заводить теперь не только это, но и подешевле модели. Дети растут, у нас и подростки, и взрослые, на мужскую стабильно более менее, а для детей спрашивают подешевле цены», — говорит Светлана Азизова, продавец.

Покупатели говорят, стараются покупать практичную обувь и на нее выделяют деньги с зарплаты в первую очередь. Ноги должны быть в тепле.

Производство обуви в Казахстане покрывает спрос всего на несколько процентов. Больше 96% обувь за год было привезено из зарубежа.