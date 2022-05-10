Специалисты рассказали, как правильно выбрать летнюю обувь

В планах в ближайшие дни отправиться за летней обувью? Тогда уделите внимание нескольким моментам, чтобы купить пару, которая прослужит вам весь сезон и не испортит ноги и настроение.

Ну, пару – это мы приуменьшили. Всегда должна быть «сменка»: чтобы повседневную обувь можно было проветривать, если что отнести на ремонт к сапожнику, в конце концов разнообразить гардероб. Итак, всего несколько моментов при покупке правильной обуви для лета. На что обращаем внимание.

ПОДОШВА. Обязательно выбирайте обувь с гибкой подошвой. Ортопеды объясняют это так: человеческая стопа имеет множественные суставы, сухожилия, и при эластичности подошвы ноги не скованы, а свободно двигаются во время ходьбы. Плоская жесткая подошва приводит к заболеваниям стоп с выраженными болями внизу ступни.

ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ. Да, конечно, кожаная обувь – признанный лидер по качеству и внешнему виду. Но для повседневного долгого ношения в жару она менее предпочтительна. Тем более, если кожа искусственная, а туфли недостаточно открытые (босоножки и сандалии не в счет). Летом жарко, и узкая закрытая обувь приводит к тому, что ступни потеют, образуются потертости и мозоли. Самый лучший вариант на каждый летний день – обувь из текстиля или с сетчатой поверхностью. В любом случае воздух в летней обуви должен постоянно циркулировать, нога должна «дышать».

ОБУВЬ ПО РАЗМЕРУ. Летние туфли, кроссовки, мокасины обязательно должны быть по ноге. Это не значит, что достаточно посмотреть на циферку на подошве: обувь должна быть свободная и комфортная уже при примерке в магазине. Слишком узкая будет сдавливать ногу, передняя часть стопы не сможет свободно расположиться. Большой палец и мизинец вдавливаются вовнутрь, а средние пальцы сгибаются.

Неестественное положение провоцирует возникновение мозолей, нарушается нормальный кровоток, в результате возникают судороги, онемение, усталость и отеки. Для профилактики плоскостопия необходимо подбирать обувь с рельефом колодки, максимально точно повторяющей форму стопы и состоящей из материалов, способных растягиваться.

КАБЛУКИ. Учитывая механику движения при ходьбе, люди обычно ставят ногу на пятку. Когда обувь имеет тонкую плоскую подошву, пятка резко соприкасается с землей и часто травмируется. Как результат – появление болезни, известной, как пяточная шпора. Вывод: нужен небольшой каблучок – 3-5 см. Высокий каблук не подходит: он способствует отклонению большого пальца наружу, в результате на нем появляется болезненная «косточка», которая не даст в будущем носить красивую модельную обувь. Из-за постоянного хождения на высоких каблуках часто страдает позвоночник: со временем развиваются сколиоз и остеохондроз.

СТЕЛЬКИ. Чтобы сохранить здоровье ног, носите обувь со стельками. Об их разнообразии для каждого отдельного случая читайте на нашей странице. Скажем только, что для детей очень важны туфельки и кроссовки с супинатором, который поддерживает свод стопы и не даст развиться плоскостопию и появиться другим неприятностям.

Стельки: не только для зимы

Мы привыкли, что стельки в обуви нужны, чтобы утеплиться. Мерзнет нога в ботиночках на тонкой подошве – положи стельку и радуйся. Но радоваться ваши ножки должны всегда, в том числе в жару, когда вы долго ходите, или у вас стопа, что называется, проблемная. В каждом случае подбирайте специальные стельки для вашей повседневной обуви.

ТОНКИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ стельки являются универсальными, поэтому самыми распространенными. Изготавливаются они обычно из хлопчатобумажной ткани или льна. Вид могут иметь гладкий или махровый. Такие стельки предназначены для каждодневной носки. Сегодня производители часто делают их предварительную обработку специальным бактерицидным средством, чтобы не было грибка. Считается, что носить обувь с такими стельками можно даже на босую ногу.

СТЕЛЬКИ ЛАТЕКСНЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ с активированным углем прекрасно подходят для спортивной обуви, например, кроссовок. Изделия из натурального латекса с активированным углем избавляют от неприятного запаха и лишней влаги при помощи уникальных свойств угля абсорбировать вредные вещества.

СИЛИКОНОВЫЕ СТЕЛЬКИ летом пользуются особой популярностью у женщин. Мягкие и гибкие, они смягчают удары стопы об асфальт при ходьбе. Кроме того, существует много различных специальных силиконовых подушечек и вставок. Одни из них не дают ноге скользить в туфлях и босоножках на высоких каблуках, фиксируя ступню и не давая ей проскользнуть ближе к носку. Другие, клеющиеся на задник, позволяют не натирать лодыжку. Подобные вкладыши обеспечивают комфорт ногам, забирая излишнюю нагрузку на связки и мышцы ног.

ГЕЛЕВЫЕ СТЕЛЬКИ обычно используются в рабочей, повседневной или спортивной обуви в ежедневном режиме для максимального комфорта ног. Специальные сертифицированные изделия – хорошее средство профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом. Они могут также предотвратить появление натоптышей и отеков благодаря гелевой структуре, которая поглощает удары при ходьбе в тех местах, которые испытывают наибольшую нагрузку.

КОЖАНЫЕ СТЕЛЬКИ в наше время обычно изготавливаются из нескольких слоев: например, верхний слой – из натуральной кожи или замши, а нижний – из мягкого латекса. Кожаные стельки будут пропускать воздух и не вызовут раздражения даже при долгой носке. Натуральный материал будет обеспечивать нормальную циркуляцию воздуха, регулировать температуру, убирать лишнюю влагу и запахи, тем самым увеличивая срок носки обуви.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ ИЛИ СУПИНАТОРЫ предназначены для тех, у кого деформирована стопа (например, есть угроза или наличие плоскостопия) или нарушено кровообращение в стопах. Они держат правильную форму стопы, смягчая нагрузку во время ходьбы. Деформирование стопы сказывается на всем опорно-двигательном аппарате, вызывая боль даже в коленях и позвоночнике, поэтому людям с такими проблемами носить ортопедические стельки нужно обязательно и по назначению врача.

Яна КОТТ