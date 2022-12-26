Silvio Totti с новой коллекцией обуви в Шымкенте

Постоянные клиенты торговой сети Izumy выбирают стиль и комфорт. Андрей Цуриков пришел за ботинками, выбор пал на бренд Silvio Totti.

Подобрать обувь помогли опытные продавцы-консультанты. Покупатель отметил безупречный внешний вид, индивидуальный стиль, доступную цену и качество.

Андрей Цуриков, постоянный покупатель торговой сети Izumy:

«Сегодня в очередной раз я пришел в свой любимый магазин Izumy. Потому что здесь продается в принципе все, от обуви до верхней одежды, а также аксессуары и так далее. Сейчас зима и я себе выбрал ботинки. А также хочу всех жителей поздравить с Новым годом, одевайтесь тепло и будьте счастливы».

Компания Silvio Totti — один из популярных обувных брендов Италии, Турции, России и Казахстана. Широкий ассортимент, регулярное обновление сезонных коллекций, а главное, высокое качество обуви, давно заслужили уважение покупателей. Продукция популярного бренда — комфортна в носке и долговечна. По словам учредителя компании, Зафара Ялмаза , производители специально используют легкие, особо прочные материалы для подошвы, высококачественную цветную кожу и необычный дизайн.

Zafаr Yilmaz, учредитель компании Silvio totti:

«Обувь новой коллекции представлена во всех расцветках. Эта обувь прочная, комфортная и надежная. У этой модели каучуковая подошва, она очень комфортная при носке. Есть все размеры и зимние модели данной обуви. Вся наша продукция из хорошей, качественной и натуральной кожи».

Сапоги, ботинки, туфли по доступным ценам и в большом ассортименте. Подобрать нужную модель для шымкентской зимы помогут профессиональные консультанты. Они и расскажут, как ухаживать за брендовой обувью. Сделать свою жизнь комфортной, благодаря обуви от Silvio Totti можно в торговой сети Izumy. В честь Нового года популярный магазин одежды радует клиентов бонусами и скидками.

Адрес: торговый центр Izumy, проспект Байдибек би, 53.