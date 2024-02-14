Казахстанские рынки заполонила импортная обувь.

Местные производители покрывают лишь меньше 4% покупательского спроса. Эта цифра не растет уже несколько лет. За 12 месяцев прошлого года казахстанские фабрики произвели 1,8 млн пар обуви.

Больше всего обуви выпустили в Алматы, свыше 700 тысяч пар. На втором месте Алматинская область — 370 тысяч, замыкает тройку Жамбылская почти 260 тысяч. При этом импорт увеличился на 15% за год, из-за границы в Казахстан завезли чуть более 41-го миллиона пар обуви.

Больше 96% обуви, которую носят казахстанцы — привозная. В основном ее импортируют из Китая, России и Узбекистана. По словам продавцов, они много лет тесно работают с зарубежными фабриками, уже налажены контакты, проверено качество, да и привозная продукция дешевле отечественной.

«Я и рада была бы пользоваться продукцией нашего местного производителя, но пока ценовая политика превосходит, нам выгодно завозить продукцию заграничную. Есть фирмы и фабрики с которыми работаем много лет, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны и по цене и по качеству и модели очень интересные», — говорит Эльмира Ахенбекова, продавец.

По словам предпринимателей, производство обуви дело непростое. Кроме натуральной кожи, меха и шнурков, которые производят в Казахстане, остальные элементы приходится привозить из-за границы. Кроме того, этот сектор легкой промышленности довольно молодой и не сильно привлекательный для бизнесменов. Для открытия новых производств нужна помощь государства, говорят бизнесмены.

«Я считаю, когда новое предприятие будет открываться, как в других государствах, они там освобождают их от налогов на 2-3 года, а потом начинают налоги. Это уже государство поворачивается лицом к предпринимателю, это же хорошее подспорье для предприятия для начала», — говорит Шамухтар Шаюнусов, заместитель генерального директора ТОО «Таразкожобувь».

Кроме того, для развития производства обуви нужны так называемые длинные кредиты, под низкие проценты, говорят предприниматели. Тогда на рынке будет разнообразие местной продукции и цены ниже чем есть сейчас.