Народный артист России Валерий Леонтьев приезжает в Шымкент.

В рамках прощального тура, артист посетит Казахстан. Первым городом станет Шымкент. Как удалось узнать нашим журналистам, в третьем мегаполисе стране артист представит шоу, где задействованы почти сорок человек.

По телефону Валерий Леонтьев сообщил, что ждет встречи с шымкентским зрителем, так как помнит шумные концерты и не стихающие овации южан.

«Шымкентцы, я буду рад видеть вас на своем концерте. Прощальный тур, кто знает, когда еще увидимся», — сказал Валерий Леонтьев.

Выступит Валерий Леонтьев 13 мая, в концертном зале Туркестан, в мкр. Нурсат.

Билеты уже в продаже. Справки по телефону: 87010575781

Напомним, что Валерий Леонтьев готовит прощальный тур по России и другим странам СНГ. Певец решил уйти со сцены вовремя и красиво. Он распродает свое имущество в Москве и собирается переехать в США, где уже долгое время живет его жена.

«Артист должен уходить со сцены, а не уползать и не так, чтобы его уносили. Поклонники должны запомнить любимого артиста красивым, а не таким, словно увядший помидор», — считатет популярный российский исполнитель.