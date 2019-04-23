Валерий Леонтьев посетит Шымкент в рамках прощального тура. Популярный артист выступит на сцене концертного зала Туркестан. Леонтьев представит яркую шоу программу, исполнит свои хиты.

Как сообщили организаторы концерта, специально для шымкентского зрителя, артист приготовил яркий сюрприз, только вот какой пока не говорят. В Шымкент Валерий Леонтьев прилетит 13 мая. Нам удалось связаться с артистом по телефону.

«Ой, Шымкент! Я бы у вас давно, и вот теперь снова на крыльях счастья лечу на концерт. Я знаю на сколько вы гостеприимны, на сколько добры. Я постараюсь, чтобы вы остались довольны. Поздравляю вас с тем, что вы теперь город республиканского значения, удачи вам. До встречи на концерте», — сказал Валерий Леонтьев.

Организаторы уверяют, что райдер артиста простой. В списке нет особых требований, нет определенных изысканных блюд и напитков. Артист пробудет в Шымкенте только один день.

«Валерий Яковлевич очень простой человек, нет капризов особых. Очень добрый и честный. С ним работать одно удовольствие. Концерт обещает быть очень ярким. В труппе артиста больше 30 человек. Вы себе представляете концерт Леонтьева? Это всегда разные образы, яркие номера и, конечно, всеми любимые хиты», — говорит Нургали Досанбаев, директор концертного агентства «Essen Group».

Съемочная группа телеканала «Отырар TV» будет сопровождать артиста во время пребывания в Шымкенте. Наши журналисты возьмут эксклюзивное интервью у Валерия Леонтьева, в котором вы узнаете то, что до сих пор было тайной.

Если вы непременно попасть на концерт Валерия Леонтьева в Шымкенте, звоните по телефону: 8-701-057-57-81.