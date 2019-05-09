Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев выступит в Шымкенте

В рамках прощального тура Валерий Леонтьев посетит Шымкент. Как сообщили организаторы концерта, артист привезет с собой труппу из сорока человек. Ожидается яркая шоу программа.

Концерт пройдет 13 мая, во дворце Туркестана в микрорайоне Нурсат.

К слову, количество билетов ограничено.

Билеты можно заказать по телефону: 8701-057-57-81. Действует услуга доставки. 

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