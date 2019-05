View this post on Instagram

Друзья, народный артист РФ Валерий Леонтьев передаёт привет. Артист приедет в Шымкент 13 мая. В концертном зале Туркестан пройдёт коценрт в рамках прощального тура Леонтьева. Количество билетов ограничено. Справки по телефону 8-701-057-57-81. Начало концерта в 20.00. #леонтьев #концерт