В рамках прощального тура Валерий Леонтьев посетит Шымкент. Как сообщили организаторы концерта, артист привезет с собой труппу из сорока человек. Ожидается яркая шоу программа.
Концерт пройдет 13 мая, во дворце Туркестана в микрорайоне Нурсат.
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Друзья, народный артист РФ Валерий Леонтьев передаёт привет. Артист приедет в Шымкент 13 мая. В концертном зале Туркестан пройдёт коценрт в рамках прощального тура Леонтьева. Количество билетов ограничено. Справки по телефону 8-701-057-57-81. Начало концерта в 20.00. #леонтьев #концерт
К слову, количество билетов ограничено.
Билеты можно заказать по телефону: 8701-057-57-81. Действует услуга доставки.