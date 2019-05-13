Дату концерта Валерия Леонтьева в Шымкенте пришлось перенести на 20 мая. Как сообщил директор артиста Борис Чигирев, концерт 13 мая пришлось отменить по состоянию здоровья артиста.

Как стало известно, сейчас артист чувствует себя хорошо. Валерий Леонтьев приносит свои извинения перед зрителями и надеется на понимание с их стороны.

«Концерт обязательно состоится, нам сообщили, что по состоянию здоровья концерт нужно перенести. Надеемся на скорейшее выздоровление артиста и ждем его в Шымкенте. Билеты все действительны. Я говорил недавно с Валерием Яковлевичем, сейчас он чувствует себя хорошо. Артист передает привет и приносит свои извинения перед казахстанским зрителем», — сообщил организатор концерта, директор концертного агентства «Essen Group» Нургали Досанбаев.

Концерт пройдет 20 мая, в 20:00 в концертном зале «Туркестан».