С рабочим визитом в Шымкент приехала заместитель премьера министра страны. Гульшара Абдихалыкова встретилась с многодетными семьями, особенными людьми и работниками разных сфер.

Вместе с Абдихалыковой в третий мегаполис приехали министр образования и министр труда и социальной защиты. В своем выступление Абдыхалыкова рассказала о новых механизмах оказания социальной помощи гражданам разных категорий. Как стало известно, сейчас ведется работа по трем направлениям.

Помощь семьям, находящемся в сложной жизненной ситуации.

2. Повышение заработной платы тем, у кого она составляет ниже нормы. Контроль по оказанию медицинских услуг.

3. Развитие региона в целом.

«Я поздравляю Шымкент с новым статусом. Сейчас ведется большая работа по поддержке населения, а именно тех, кто нуждается в помощи. Мы разработали новые методы. Я уверена, что они будут работать на деле качественно», — сказала Гульшара Абдихалыкова, вице-министр РК.

О поддержке разных слоев населения и повышение заработной платы рассказал министр социального развития и защиты труда Бердибек Сапарбаев.

Так, с 1 июня ожидается повышение зарплаты по разным специальностям. К примеру, если учителя получали около 80 тыс тенге, то теперь их заработок будет составлять 96 тысяч. Б. Сапарбаев пояснил, что повышение заработной платы ожидается у работников медицины, образования, культуры, представителей технических профессий и других.

«По социальной помощи нуждающимся. С 50 процентов от минимальной заработной платы теперь, по указанию Елбасы подняли на 70 процентов. Если раньше сумма составляла 14 тыс, то теперь 21 тыс тенге. Больше 800 тысяч казахстанцев будут получать помощь, из них 70 тыс из Шымкента», — сказал Бердибек Сапарбаев, министр труда и социальной защиты РК.

В Шымкенте будут строить дополнительные образовательные учреждения, как пояснила министра образования Шамшидинова Куляш, в третьем мегаполисе и в стране в целом будут внедрять новые программы обучения. Преподаватели, а это больше сорок тысяч человек, будут проходить обучение по повышению квалификации.

«Качество образования зависит от учителей, мы будем внедрять новую методику обучения. Чтобы школьники получали оценки не для галочки, а для того, чтобы знания были основательные. Что касается трехъязычия, тут тоже проводится большая работа. Мы призываем всех уделять внимание казахскому языку, читайте книги и газеты на казахском, посещайте театры. Но, нельзя забывать и о других языках. Это направление мы тоже развиваем. Нам нужно знать языки, это поможет в жизни», — пояснила министр образования РК Шамшидинова Куляш.

В завершении встречи, горожане задали интересующие их вопросы делегатам. Главный и актуальный вопрос на сегодняшний день остается один. Как будет выдаваться социальная помощь гражданам.

Шуддин Саидов