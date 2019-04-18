В Шымкент с рабочим визитом приехал заместитель министра финансов республики Руслан Енсебаев. Основная цель поездки ознакомление с ходом цифровизации налоговой и таможенной сфер. Применение информационных технологий в этих отраслях поможет сделать более прозрачным налогообложение и сбор таможенных отчислений а так же увеличить перечисления в бюджет.

Коммерсанты торгового центра «Шымкент — Тулпар» одними из первых начали применять онлайн кассовые аппараты при расчётах с покупателями, и поэтому именно сюда в первую очередь приехал вице-министр финансов. Как утверждают руководители рынка сегодня уже 70 процентов продавцов торгуют в онлайн режиме. Как применять кассовые аппараты их обучают специально приглашённые работники одной из компьютерных фирм.

Цифровые технологии помогут сделать более прозрачным налогообложение и увеличить сборы в бюджет, убеждены в правительстве. Если раньше было трудно отследить на каком этапе налоги при реализации товаров начинают уходить в тень — тогда из поля зрения выпадали целые звенья, то сейчас это легко установить при помощи новейших технологий.

Руслан Енсебаев, вице-министр министерства финансов РК: «Для нас важно выстроить такой сплошной мониторинг движения товаров. Товары произведены где- то на производстве или завезены в страну через таможню. И товары реализуются есть посредники крупные дистрибьюторы и конечно реализация на рынках. До цифровизации было очень сложно видеть какой товар где кому и по какой цене продали какая есть маржинальная доля и какая налогооблагаемая база. Но теперь всю эту цепочку мы можем увидеть и конечно кассовые аппараты это цепочка которая позволит увидеть как выходит товар из торговой сети».

Большинство коммерсантов торгового центра уже свыклись с необходимостью работать открыто, и даже нашли свои плюсы в применении онлайн кассовых аппаратов.

«Кассовые аппараты нам нужны, например, когда мы получаем запчасти с фирмы. Тогда у нас всё прозрачно. Мы даём друг другу чеки, они верят нам, мы доверяем поставщикам товаров, — говорит продавец автозапчастей.

Раньше, когда не было кассовых аппаратов, конечно, работалось спокойнее. Но мы уже привыкаем. Наступило другое время, освоить кассовые аппараты не сложно, поэтому мы, понемногу, учимся».

В ходе этого рабочего визита Руслан Енсебаев также планирует посетить таможенный пост «Казыгурт». Через этот пункт в сутки перемещаются сотни тонн грузов и информационные технологии, которые так же внедряются в таможенной сфере, помогут значительно увеличить грузооборот и отчисления в бюджет.

Данияр Худайбергенов