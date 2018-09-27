Вице-министры финансов РК Руслан Енсебаев, Канат Баедилов и Татьяна Савельева опубликовали отчеты об имуществе и доходах за 2017 год на официальном сайте Минфина, передает zakon.kz со ссылкой на total.kz.

Руслан Енсебаев до налогообложения заработал 59 млн 785 тыс. тенге; недвижимое имущество, находящееся на праве собственности – 3-комнатная квартира; движимое имущество, находящееся на праве собственности – Toyota Prado.

Канат Баедилов заработал 23 млн 277 тыс. тенге; недвижимое имущество, находящееся на праве собственности – земельный участок 0,1 га в г. Алматы. Машин у него нет.

В 2017 году Савельева заработала до налогообложения 25 млн 211 тыс. тенге, недвижимое имущество, находящееся на праве собственности – гараж и 4-комнатная квартира. Машин нет.