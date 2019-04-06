Приказом руководителя управления здравоохранения объявлен выговор главному врачу городской инфекционной больницы Амангельды Нурлыбаеву.

В отношении главного врача больницы, где во время клизмы ребенок получил ожог, приняты меры дисциплинарного взыскания.

По поручению акима города Габидуллы Абдрахимова приказом руководителя управления здравоохранения объявлен выговор главному врачу городской инфекционной больницы Амангельды Нурлыбаеву.

Кроме того, медучреждение оштрафовано на 45 МРП за выявленные нарушения.

Напомним, что в городской инфекционной больнице Шымкента из-за не правильно поставленной клизмы с кипятком, 10-месячный малыш получили внешние и внутренние ожоги. Сейчас он проходит лечение в Алматы.