Также начата внеплановая проверка в отношении Шымкентской городской инфекционной больницы.

В связи с отравлением и смертью ребенка в Шымкенте начата внеплановая проверка в отношении кафе «Адана», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК.

Сообщается, что в ходе предварительной проверки на бактериологическое исследование отобраны пробы пищи, которую ели пострадавшие.

«Это пробы начинки пиде, молочно-бананового коктейля, водопроводной воды. Вместе с этим обследованы работники кафе. Дополнительно в ходе проверки было выяснено, что пострадавшие после заказали на дом пиццу и суши через интернет. Все отобранные пробы направлены на исследование. Наряду с этим, по факту смерти ребенка совместно с Управлением здравоохранения Шымкента и Департаментом охраны общественного здоровья по ЮКО создана комиссия, с привлечением профильных независимых экспертов (детский инфекционист, анестезиологи-реаниматологи) и начата внеплановая проверка в отношении Шымкентской городской инфекционной больницы по расследованию данного факта», — сообщили в Комитете.

Результаты расследования будут сообщены дополнительно.

10 сентября, в Шымкентской городской инфекционной больнице скончалась девочка, которой через месяц должно было исполниться три года. Известно, что утром 9 сентября она поступила на «скорой» в инфекционку с жалобами на рвоту и боли в животе. Врач приемного покоя предложила госпитализацию, от которой бабушка малышки отказалась, но расписку отказа писать не стала. Спустя 3 часа скорую вызвали снова, и женщина вновь отказалась госпитализировать ребенка. Еще через два часа родные привезли девочку в больницу сами, согласившись на госпитализацию.