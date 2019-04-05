Заместители акима Шымкента активны в социальных сетях

Глава государства К. Токаев личным примером продемонстрировал эффективность работы руководителей госорганов, которые зарегистрированы в социальных сетях. Его примеру последовали многие.

Мы решили заглянуть на страницы заместителей главы Шымкента в Instagram.Как мы ранее сообщали Габидулла Абдрахимов уже завел свою страницу. Количество подписчиков которой растет с каждой минутой.

Ранее в сети была замечена страница заместителя акима Бауыржана Мамыталиева. На своей странице Мамыталиев уже опубликовал два поста. В первом заместитель приветствует своих подписчиков. Также Мамыталиев выложил stories, где предложил подписчикам задавать свои вопросы. У Мамыталиева на сегодняшний день уже 485 подписчиков.

Наиболее популярная страница в сети Даната Жумина. У заместителя акима 8560 подписчиков и 936 постов. Жумин выкладывает на своей странице фотографии о проделанной работе и спорт. А если пролистать страницу, можно увидеть фотографии семьи и другие памятные фото.

Давно Instagram пользуется и президент правления СПК-Шымкент Рашид Аюпов. На его аккаунт подписано больше тысячи подписчиков.

Следом за акимом Шымкента в Instagram появились странички разных управлений акимата третьего мегаполиса. Как пояснили в пресс-службе акима, страницы будут содействовать улучшению обратной связи с населением.

Шуддин Саидов