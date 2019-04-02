С 8 апреля на шесть месяцев вводится запрет на вывоз дизтоплива автотранспортом с территории РК.

На полгода с 8 апреля вводится запрет на вывоз дизтоплива автотранспортом с территории Республики Казахстан. Это решение принято в связи с началом весенне-полевых работ, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка, передает корреспондент Total.kz.

«Ситуация сегодня довольно благоприятная, но в любом случае мы должны избежать возможного риска. Только исходя из этого, исходя из интересов наших сельхозпроизводителей, это решено», — прокомментировал вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев в кулуарах правительства.