В Казахстане выпустили на волю 2186 дроф-красоток и 65 соколов

В рамках сотрудничества Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Международного фонда охраны дрофы в весенний период на территории Казахстана производился выпуск дроф-красоток и соколов.

С 21 по 23 апреля 2019 года на территориях Туркестанской и Мангистауской областях произведен выпуск дроф – красоток в природную среду в количестве 2186 особей, в том числе на территории Туркестанской области — 1586 особей и на территории Мангистауской области – 600 особей.

А также на территории Карагандинской области с 1 по 3 мая 2019 года состоялся выпуск соколов, в количестве 65 особей (57 сапсана и 8 балобанов).

Все выпущенные птицы оснащены спутниковыми передатчиками и окольцованы разъемными кольцами.

Выпуск соколов в природу осуществляется в рамках правительственной программы Объединенных Арабских Эмиратов, направленной на охрану птиц этого вида, а также на создание условий для увеличения их природной популяции.

Для этого, птицы оснащаются радио датчиками, что позволит отслеживать их миграцию. Соколов выпускают на волю каждую весну.

Проведены специальные научные исследования, по результатам которых в разных странах мира были выбраны несколько мест, комфортных для обитания и размножения соколов, где имеется необходимая кормовая база и удобный ландшафт: горы, сопки и степь.

Всего за период 2009 по 2019 гг. в природную среду на территории Казахстана выпущено 16 177 дрофы – красотки и 619 соколов.

Так как дрофа – красотка и соколиные птицы занесены в Красную книгу Республики Казахстан, данная акция положительно скажется на популяции видов птиц в целом.