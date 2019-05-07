Многие люди знают, что на Радоницу принято посещать кладбище, наводить там порядок и прибираться на могилках умерших близких. Но не все знают, что есть определенные правила, которых стоит придерживаться в этот день.
Многие люди не задумываются, что даже в современном мире существуют правила и запреты на Радоницу. Они появились не из-за поверий и народных традиций, а из православных канонов. Те, кто о них не знают, совершают ошибки, которые не одобряются Церковью.
Получается, что из-за незнания люди попросту делают то, что строго запрещено, тем самым совершая грех. Усопшим не столь важно, как выглядит их могилка, но им важна молитва. Лишившись тела, человек не может покаяться, и лишь молитвы родных могут донести до Господа просьбы о прощении.
Запреты на Радоницу
- На Радоницу нельзя принимать алкоголь и уж тем более злоупотреблять им. Трапеза 7 мая должна быть скромной.
- Строго воспрещается приносить на могилы спиртное, а также курить и выпивать на кладбище.
- Не рекомендуется оставлять на могилках угощения для покойных — лучше раздать их нуждающимся. Умершим важна молитва.
- Запрещено копать, сажать, заниматься физической работой, потому что народом было отмечено, что данные действия не приносят никаких плодов.
- Запрещается забирать вещи с кладбища и приносить их домой (это правило актуально всегда, не только на Радоницу).
- Беременным женщинам и матерям с новорожденными лучше воздержаться от визита на кладбище.
- Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, пререкаться, вспоминать старые обиды, обвинять покойных. Радоница — радостный праздник, когда эмоции должны быть положительными.
- Нельзя безутешно рыдать и впадать в уныние. Уныние считается грехом. Радоницу принято отмечать без слез и горечи, а к упокоившимся приходят для того, чтобы разделить радостную весть и прочесть молитвы.
- Вспомнить дурным словом умершего в такой день — большой грех.
Что нужно сделать на Радоницу
По уставу Церкви, начиная с Вербного Воскресенья и до самой Радоницы, православные верующие не посещают кладбище. Души умерших, как и живые люди, сосредоточены на другом — на воспоминаниях о страданиях Христа и его воскрешении. Единственный повод для похода на кладбище в этот период самый печальный — похороны.
- Во вторник, 7 мая, рекомендуется убраться на могилках близких, а также вознести молитвы о спасении душ покойных. Многие люди работают во вторник, что вынуждает церковь делать некоторые послабления. Есть возможность переноса посещения кладбища со вторника на субботу. Православная религия не препятствует работе в этот праздник. Важно лишь не забыть помолиться за душу покойного.
- По возможности нужно посетить храм или обратиться к Господу с просьбой о смягчении участи, о снисхождении, и о небесном благополучии всех, кто покинул этот мир.
- На Радоницу можно отмечать день рождения, поскольку само слово «радоница» призывает не грустить, а радоваться. Но прежде чем отмечать свой праздник, следует вспомнить об упокоенных.
- Обычно родители сами решают, когда крестить своего ребенка. Они могут выбрать для этого совершенно любой день. Если родители готовы сделать этот ответственный шаг, то можно идти в храм в любую дату, даже если это день поминовения усопших.
- Если на 7 мая назначена регистрация брака или запланирована свадьба, то церемонию можно не отменять. Однако повенчаться не получится, поскольку этот обряд не проводится по вторникам. Венчаться стоит накануне Радоницы или в среду после праздника.