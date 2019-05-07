Многие люди знают, что на Радоницу принято посещать кладбище, наводить там порядок и прибираться на могилках умерших близких. Но не все знают, что есть определенные правила, которых стоит придерживаться в этот день.

Многие люди не задумываются, что даже в современном мире существуют правила и запреты на Радоницу. Они появились не из-за поверий и народных традиций, а из православных канонов. Те, кто о них не знают, совершают ошибки, которые не одобряются Церковью.

Получается, что из-за незнания люди попросту делают то, что строго запрещено, тем самым совершая грех. Усопшим не столь важно, как выглядит их могилка, но им важна молитва. Лишившись тела, человек не может покаяться, и лишь молитвы родных могут донести до Господа просьбы о прощении.

Запреты на Радоницу

На Радоницу нельзя принимать алкоголь и уж тем более злоупотреблять им. Трапеза 7 мая должна быть скромной.

Строго воспрещается приносить на могилы спиртное, а также курить и выпивать на кладбище.

Не рекомендуется оставлять на могилках угощения для покойных — лучше раздать их нуждающимся. Умершим важна молитва.

Запрещено копать, сажать, заниматься физической работой, потому что народом было отмечено, что данные действия не приносят никаких плодов.

Запрещается забирать вещи с кладбища и приносить их домой (это правило актуально всегда, не только на Радоницу).

Беременным женщинам и матерям с новорожденными лучше воздержаться от визита на кладбище.

Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, пререкаться, вспоминать старые обиды, обвинять покойных. Радоница — радостный праздник, когда эмоции должны быть положительными.

Нельзя безутешно рыдать и впадать в уныние. Уныние считается грехом. Радоницу принято отмечать без слез и горечи, а к упокоившимся приходят для того, чтобы разделить радостную весть и прочесть молитвы.

Вспомнить дурным словом умершего в такой день — большой грех.

Что нужно сделать на Радоницу

По уставу Церкви, начиная с Вербного Воскресенья и до самой Радоницы, православные верующие не посещают кладбище. Души умерших, как и живые люди, сосредоточены на другом — на воспоминаниях о страданиях Христа и его воскрешении. Единственный повод для похода на кладбище в этот период самый печальный — похороны.