Восемь дней, которые потрясли Шымкент

Эти восемь дней мая ну точно войдут в историю современного Шымкента, точнее, в рассказы о жизни не только его православных граждан, но и просто неравнодушных земляков. Как пример того, что сообща, как говорится всем миром, можно сдвинуть с места застарелую проблему и с энтузиазмом начать решать масштабную и значимую для сообщества задачу.

А началось все с того, что небольшая инициативная группа молодых шымкентцев решила привести в порядок дороги на так называемом «новом христианском кладбище». Оно расположено на объездной алматинской трассе, неподалеку от городского скотного рынка. Это территория района Туран.

Запомните имена этих парней – Александр Самойленко, Николай Кулинич и Юрий Овсянников.

Взяться за такой колоссальный объем работ могут только молодые и бесшабашные люди. У других просто духу на это не хватит. Шутка ли, территория кладбища огромная – 96 карт, 15 или 16 улиц, и это только вдоль всей территории, а поперек еще не меньше десяти.

Что сделали эти парни?

Первое – сначала у них родилась конкретная идея: благоустроить дороги на христианском кладбище. Впереди Радоница – день поминовения усопших, одна из главных традиций которой – уборка возле мест захоронения, наведение порядка на прилегающей территории. Из множества проблем выбрали самую значимую – дороги. Потому что после прошедшей зимы и дождливых весенних дней дороги на кладбище превратились в настоящие полосы препятствий – с колдобинами, рытвинами и ямами. И без того скорбное дело – посещение кладбища – превращается в тяжелейшее испытание для техники и людей.

Второе – создали в мессенджере WhatsApp группу-чат под названием «Уход за христианским кладбищем», сообщили в ней о своей цели: «Данная группа создана для благотворительных пожертвований и участия в жизни нового христианского кладбища города Шымкента. А именно – улучшения дорог». Сегодня в группе больше тысячи участников, и их число растет.

Третье – нашли технику в аренду: грузовые автомобили, грейдер, каток. Определили, где будут закупать гравий.

Четвертое – дали в группе в соцсетях координаты для ДОБРОВОЛЬНОГО СБОРА СРЕДСТВ для приобретения гравия и оплаты аренды грузовых автомобилей, грейдера, катка.

Пятое – практически ежечасно давали в чате видеоотчеты по выполняемым работам. То есть народ, что называется, в реальном режиме мог видеть, что и на каких улицах кладбища делается: где грейдером срезаются дорожные грунтовые «шишки», где гравий засыпан, где каток уже утрамбовывает гравий.

Шестое – от участников группы требовалось привлечение новых членов и, как следствие, поступление новых взносов и пожертвований. Потому что в конце рабочего дня исполнители-инициаторы размещали в чате чеки по оплате за работу грузовиков – КамАЗов и Hovo, грейдера и катка.

С каждым разом картина становилась все лучше и лучше: дороги расширялись и выравнивались, укладывался гравий, который сразу же утрамбовывался катком.

Я намеренно не указываю стоимость гравия и его доставку, завезенного на Hovo или КамАЗе, суть в другом: все это было четко организовано, работа шла ровно, с одним перерывом на обед. Техника не простаивала. Глядя на это, у меня прямо душа радовалась. Народ просто рассыпался в благодарностях. Пара добровольцев скоординировалась и организовала доставку обедов и чистой питьевой воды рабочим.

Мне запомнился отклик одной из участниц группы – Галины Васильевой, учителя биологии. Я с ней связалась и попросила чуть расширить свои впечатления.

«На этом кладбище похоронены наши родные: ветеран Великой Отечественной войны Якубов Иван Климентьевич, отчим моего мужа. В 2012 году похоронили мою маму – Седикову Зинаиду Ивановну. Ее могила находится на самом отдаленном участке кладбища, потому как она умерла 30 декабря, – рассказала Галина Николаевна. – Каждую Радоницу мы проведываем своих родных, и всякий раз я расстраиваюсь из-за дорог, пожарищ, оставленных навозных куч от лошадей, которые вольно гуляли по кладбищу.

Дважды писала обращения на 109, ответы вдохновляли, но работы не было. А однажды с кладбища наш автомобиль выбирался на эвакуаторе. В другой раз зимой мы застряли в яме, пришлось помощи просить у ребят, чтобы машину вытянули из дорожных ям. Мои родные брат и сестра (она живет в Липецке, а он – в Ташкенте), приезжая в гости, всегда посещали на кладбище родных и тоже расстраивались из-за перечисленных проблем.

Поэтому, когда начались работы по приведению в порядок дорог, я им пересылала видео с результатами ежедневных работ, они очень благодарны организаторам! Разумеется, мы финансово поддержали идею.

А в чат я попала случайно… Муж водит внука на хоккей, в их чат пришло приглашение, мы сразу вступили в группу, потому как одного из инициаторов работ – Николая Кулинич – я знаю с очень хорошей стороны: он делал нашим умершим родным качественные памятники».

Вот еще одна благодарность из чата, ее написала Татьяна: «Ребята, молодцы! Пусть ваша энергия никогда не иссякнет. Пусть огонек в душе не потухнет, продолжайте делать хорошие дела! Еще очень много благодарности будет от тех, кто, придя на кладбище, пройдет по дорожкам к своим родным и ушедшим близким».

А другая участница группы Марина Вячеславовна написала: «Спасибо огромное всем, а главное – тем, кто всех организовал и объединил!»

Надо признать, попадаются в чате и менее восторженные высказывания. К примеру, пишут о том, что, мол, в бюджете города должны быть заложены средства на благоустройство кладбищ. Надо спросить об их размере и целевом расходовании. И еще: куда смотрит акимат Турана?

На что Александр Самойленко, один из инициаторов группы, сказал: «Акиматом в меру сил тоже делается немало. Ограждение установили по всему периметру, и теперь пасущихся лошадей здесь не увидишь. На протяжении всего дня по соседству с нами убирают мусор и траву – тележками вывозят. Воду обещали подвезти».

На сайте vera.kz Александр прочел, что, оказывается, теперь наведение порядка и чистоты на кладбищах находится в ведении районных акиматов. Теперь ситуацию на кладбищах контролируют ответсотрудники акиматов, а не подрядные организации, выигравшие тендеры, как это было раньше.

Узнал и про то, что «…руководитель района Берик Аширбеков в телефонном разговоре сообщил, что о состоянии дорог на кладбище они в курсе, но улучшить их состояние могли бы только после июня. Говорят, что просили жителей подождать, чтобы устаканилась погода. Мол, после первого дождя все может вернуться в исходное состояние».

Разумеется, ждать июньского начала работ нет смысла. Есть точная, неотменяемая дата Радоницы – 14 мая – общецерковный день поминовения усопших.

В этот родительский день люди стараются посещать кладбища, поминают усопших и при этом продолжают радоваться Светлому Христову Воскресению. Сообща, поставив задачу и четко объяснив цели, люди добились решения проблемы.

P.S. Под занавес еще об одной важнейшей проблеме – водоснабжении кладбищ. Эта проблема актуальна для всех 75 погостов Шымкента, из которых 11 христианских, а остальные 64 – мусульманских. На их содержание из бюджета города выделяются миллионы тенге – это наши с вами налоги и отчисления.

Наша активная читательница Татьяна Городецкая написала сообщение: «Вчера была на кладбище (напротив дендропарка – прим. ред.) с уборкой. Давно хотела посмотреть на его состояние. Решила для себя, если что, вновь обращусь через РАБАТ к акиму.

И что вы думаете? Уборку сделали, и сегодня будут вывозить мусор. Вчера было много людей, и все удивлены порядком. Причем многие отметили, что начало положил прошлый год!

На этот год у меня тоже есть пожелания акиму города:

1. Установить емкости для воды на фундамент должной высоты. Сейчас эти емкости стоят в непригодном для использования состоянии, то есть в яме. Ведро не установить.

2. Барашек для открывания воды установить намертво, то есть стационарно. Отказаться от съемных, их все равно утащат.

3. Заполнять емкости технической водой по графику, вывешенному на доске объявлений при въезде на кладбище.

Люди замечают изменения по содержанию кладбищ и очень благодарны администрации города и районов».

В завершение Татьяна Городецкая попросила напомнить землякам о нашем долге и благодарности к тем, кого с нами уже нет. « Кто мы без них? Без наших дедов и прадедов, которые прошли войну, голод, нищету и разруху, сохраняя домашний очаг, оберегая детей во имя нашего будущего. Без них не было бы нас. Помните об этом всегда! Осознайте ответственность перед своими предками, которые стоят за спиной и поддерживают вас на жизненном пути. Несите достойно честь и фамилию своей семьи, своего рода!» – сказала Татьяна Ювенальевна.

А главное – самим не сорить на кладбищах, выносить мусор к специально отведенным для этого местам.

И еще. Татьяна Городецкая вышла с предложением: объявить среди акиматов районов, в чьем ведении теперь находятся кладбища, конкурс по их содержанию и благоустройству. И к осени объявить результаты.

То есть идей достаточно. Кто будет их воплощать?

…А героям майских дней – Александру Самойленко, Николаю Кулинич и Юрию Овсянникову – наша благодарность, восторг и уважение! Спасибо, ребята!

Фарида Шарафутдинова