Freedom broker
День тишины и памяти близких

Алиса Дуваева
Православные вспоминают своих ушедших близких. На кладбищах сегодня — многолюдно, на могилки несут цветы и вспоминают почивших родных. Радоница или родительский день выпадает на 21 апреля. Это девятый день после Пасхи.

Время, когда верующие вспоминают умерших, приходят на захоронения, приводят в порядок могилы и молятся. Корни этого дня уходят в глубокую древность к восточным славянам. Считалось, что человек, уходя из жизни, не исчезает полностью.

А память о предках — это не только прошлое, но и защита, поддержка, невидимая связь поколений. Священнослужители рекомендуются начать день с храма. Подать записки за упокой, поставить свечи, а вот поминальные трапезы прямо на кладбище в церкви не одобряют.

Отметим, что сегодня прошла первая литургия в Храме новомучеников Чимкентских, который построили на въезде к христианскому кладбищу.

