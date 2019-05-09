Шествие «Поклонись героям» прошло в Шымкенте.

Возглавили колонну аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, первый заместитель Кайрат Нуртай, секретарь городского маслихата Гани Ташкараев.

По традиции участники шествия несли портреты погибших в Великую Отечественную войну родственников. В нем приняли учатие более тысячи человек.

Минутой молчания почтили память всех, кто отдал жизни в этой страшной войне. К вечному огню на обелиске Славы были возложены цветы.

«Ветеранов с каждым годом становится все меньше, и наш долг — помнить подвиг солдат, благодаря которым мы живем в мирное время», — поздравил шымкентцев с Днем Победы Габидулла Абдрахимов.

Гостям праздника показали театрализованную постановку о военной жизни и пригласили отведать каши в военно-полевой кухне.

Нужно отметить, что в годы войны из Шымкента на фронт отправилось свыше 23 тысяч человек, свыше 11 тысяч из них не вернулись с полей сражений. На сегодня в городе проживают 54 ветерана ВОВ и 4276 приравненных к участникам войны и тружеников тыла.