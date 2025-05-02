Величие Победы не померкнет

В этом году Победе в Великой Отечественной войне исполнилось 80 лет. И к этому событию мы имеем самое прямое отношение.

Да, победили не лично мы, многих из нас тогда просто не было, родились позже. Мы – потомки ПОБЕДИВШЕГО НАРОДА. Это их ПОБЕДА, переданная нам по наследству. А таким наследством следует дорожить и следить, чтобы к нему не тянулись ручонки тех, кто жаждет пустить по ветру, обесценить это поистине великое завоевание.

Как в наших семьях принято отмечать «этот праздник со слезами на глазах»? Прежде всего мы по возможности навещаем, приводим в порядок могилы наших родных и близких, воевавших или трудившихся в тылу на благо Победы. Читаем молитвы сами, заказываем молебны в мечетях и храмах в память о них, за упокой их душ.

В идеале приводим в порядок семейные архивы, в которых хранятся документы, фотографии, письма той военной поры. У кого-то есть награды фронтовиков и тружеников тыла. Опять же по возможности дополняем все это новыми сведениями.

В Российской Федерации в последние годы открылось и продолжает открываться немало архивов с дополнительной информацией о тех или иных сражениях, о бойцах. Эти сведения доступны всем желающим, в том числе и нам, казахстанцам. Надо лишь правильно, должным образом оформлять запросы в поисковых системах.

Все имеющиеся сведения о своих фронтовиках и тружениках тыла не должны лежать у вас «мертвым грузом». Прежде всего их надо записать со слов участника, оформить и сохранить. Хорошо бы разослать копии этих воспоминаний родным. Они тоже должны знать ратный путь не чужого им человека. Возможно, ваши записи просто дополнят имеющиеся у них сведения.

Как еще мы отмечаем День Победы? Нам, шымкентцам, повезло: у нас есть мемориал Славы, куда можно прийти с цветами, возложить их к плите с высеченным на ней именем родного участника ВОВ. Подняться к Вечному огню, возложить и к нему цветы.

С недавних пор, если точнее, то с 2013 года, в Шымкенте была поддержана прекрасная идея – проводить 9 мая шествие «Бессмертного полка». Эту инициативу мы подхватили от наших томских коллег-журналистов. К сожалению, по каким-то надуманным причинам эти шествия в последние годы отменили. Если не ошибаюсь, у нас прошло их не более шести. То властям мерещатся какие-то «земельные бунты», то пандемия, то еще какая-то напасть. Возможно, у самих «рыльце в пушку». Боятся собственной тени и даже – кого?! – портретов ушедших бойцов на штендерах.

Тем более радостно было узнать, что в этом году в Алматы 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка». Акция согласована с акиматом мегаполиса, даже утвержден маршрут. Браво! Правда, название у акции другое – «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»), но сути и значения мероприятия это не меняет.

Запрос на проведение шествия в акимат Алматы направлял председатель ОО «Союз ветеранов Афганистана» Мурат Абдушукуров. Он подчеркнул: «Это преемственность поколений, чтобы наша молодежь понимала, что за свою страну они тоже несут ответственность. Поэтому думаю, что она и так проводится, но надо утвердить на законодательном уровне. Такая акция должна быть! Мы должны поднимать дух нашего подрастающего поколения, чтобы они воспитывались на примере героев из своей семьи».

«Еще Лев Толстой сказал, что никого воспитывать не надо, достаточно личного примера», – сказал Абдушукуров.

В минувшую пятницу поразила новость из «Трампункта». СМИ сообщили: «Президент США Дональд Трамп объявил, что с этого года 8 мая официально станет в стране Днем Победы во Второй мировой войне». Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, многие союзники Америки уже отмечают этот день, однако именно США, по его мнению, сыграли решающую роль в победе над нацизмом.

«Мы сделали больше всех, чтобы добиться победы», – сказал он.

Да уж. Вот только как Трамп будет соизмерять потери около 500 тыс. американцев и 27 млн советских людей?!

Что поделать, это господин Трамп, первое лицо могучей державы, которая в годы Второй мировой войны была союзником СССР.

На мой взгляд, здесь ключевые слова – «будут отмечать».

…В этот день мы все вспоминаем тех, кто не дожил до светлого Дня Победы: погиб в бою, умер в госпитале от ран, в блокадных городах и селах скончался от голода и холода. Поминаем всех, кто пожертвовал своей жизнью ради нашего мирного настоящего.

Часто в соцсетях попадаются вот такие факты, связанные со Второй мировой войной: «Дания сопротивлялась Гитлеру 6 часов, Нидерланды – 6 дней, Бельгия – 8 дней, Польша – 36 дней, Франция – 43 дня. Защитники Дома Павлова в Сталинграде бились 58 дней…»

Вспомните, сколько дней, месяцев отбивался от фашистской нечисти советский народ, в числе которого и русские, и казахи, и узбеки, и украинцы, и грузины, и татары, и буряты, и другие народы. Вот поэтому это объединяющий нас всех праздник. Победа действительно была одна на всех…

Для многих историков, военных и просто вдумчивых людей ДО СИХ ПОР непонятным остается тот факт, тот феномен, КАК такая мощная, супер-пупер технически оснащенная гитлеровская армия допустила свое поражение от «лапотного» СССР?

Объяснение этому только одно: победила не техника, победил советский дух. Вера в «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Поэтому воспитывайте в своих детях и внуках ДУХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! Не теряйте его сами. Не сдавайтесь до последнего. С нами Бог! Это значит – никто против нас.

Наши недруги, к сожалению, тоже поняли про наш дух. И всячески пытаются ослабить, «пробить» нашу броню – духовный стержень. Не сдавайтесь! Будьте начеку. Давайте отпор! Бейте аргументами, больше читайте о Второй мировой войне. Пусть злопыхатели почувствуют и вашу силу.

С праздником, земляки! С Днем Великой Победы!

Фарида Шарафутдинова