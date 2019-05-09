Шестой «Бессмертный полк» прошёл в Шымкенте.

И все-таки он прошел, наш шестой «Бессмертный полк» в Шымкенте. Прошел, даже несмотря на то, что кто-то очень не хотел, чтоб это случилось.

Не хотел настолько, что шествие, которое проводилось в Шымкенте с 2014 года под именем «Бессмертный полк», вообще стерли из официальной программы празднования Дня Победы в Шымкенте, будто его и не было вообще.

А что же появилось в программе празднования 9 Мая? Смотрите сами.

Время — 08:30 — стадион имени Кажымукана — обелиск «Славы» — шествие «Поклонись героям»;

Время — 09:00 — обелиск «Славы» — церемония возложения цветов к Вечному огню, митинг памяти солдат, погибших на войне;

Время — 09:20 — мемориал «Славы» — посещение ветеранами и участниками мероприятия мемориала «Славы»;

Время — 10:15-12:00: парк Абая — ветеранов пригласят в военно-полевую кухню.

Так что же было на самом деле? А то и было, что запланировали, только время мероприятий сдвинули, всего-то на «каких-то» 30-45 минут.

Скажу за себя. 9 мая подъехала к площадке перед центральным стадионом загодя, сразу к 8. Я же, как и тысячи шымкентцев, думала, что шествие начнется в 9.00. И что? И увидела хвост колонны, которая очень быстрым шагом под музыку духового оркестра шагала к обелиску Славы. В колонне сплошь студенческая молодежь и старшеклассники, с десяток пенсионеров да плюс госчиновники.

И, вы обратили внимание, в программе нет упоминания на шествие «Бессмертного полка». Есть шествие «Поклонись героям». Не спорю, тоже хорошее название. Но чем плох «Бессмертный полк»?! К сведению, это не просто название, это уже бренд. Это международная гражданско-патриотическая акция, которая под одним именем проводится в десятках стран мира – в Италии, Израиле, Аргентине, США, Франции. Венгрии, Польше, Армении, Англии, Греции, на Кипре, разумеется, в России, где и зародилось это движение, у нас в Казахстане и так далее. И нигде, кроме нас, не переиначили это название.

К слову, накануне праздника сайт tengrinews.kz дал развернутую информацию о том, «Где пройдут марши «Бессмертного полка» в Казахстане. Первым в этом перечне стоит столица нашего государства – город Нур-Султан. Старт шествия был запланирован на 13.00 от монумента «Қазақ елі», финиш — у монумента «Отан Қорғаушылар». Далее — Алматы, Шымкент, Актау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Атырау. Заранее было известно о том, что в Актобе шествие «Бессмертного полка» не было запланировано. На то были свои причины…

Нам, якобы, «опоздавшим» на то утреннее шествие, предлагали догонять ушедших, мол, идите-бегите, хотя бы на митинг успеете. Надо признать, предлагали вежливо, подчеркнуто корректно. Но чего ради бежать, догонять? Мы приняли решение собираться, как и было изначально заявлено в программе, к 9 часам. Стали выстраиваться в ряды. Но настроение уже было подпорчено. Вот зачем все это превращать в нервотрепку? Мало того, что накануне мы до последнего – до послеобеденного времени 8 мая, не могли получить официальной программы празднования, так и тут скомкали.

В чем смысл шествия «Бессмертного полка»? Сохранение в КАЖДОЙ семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну. Это во всех смыслах слова объединительное движение. Оно объединяет поколения одной семьи, одной страны. Стать частью «Бессмертного полка» может любой человек, не зависимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.

… Короче говоря, мы в 8.45 начали шествие «Бессмертного полка». Старались идти медленно, потому что расстояние от площадки перед стадионом и обелиском Славы – всего ничего. Удивительно то, что нам навстречу по улице Рыскулбекова шли люди с того, первого парадного шествия, с кучей штендеров (портретов на древке) в руках. Что в этом удивительного? А то, что те, кто добровольно, что называется по зову души, приходит на это шествие, потом в обязательном порядке идет к Вечному огню и дальше – спускается к Мемориалу Славы, чтобы возложить цветы к плитам с именами своих родных — героев войны. Героев, многие их которых ценой собственной жизни, покалеченных войной душ и тел, завоевали для нас право жить под мирным, чистым, голубым небом. Во всяком случае, именно так принято делать в Шымкенте. В той встречной колонне с очевидностью проглядывалось участие людей, непричастных к этому Великому дню.

Меня не оставляет вопрос: а когда же тех, внезапно прошедших, успели предупредить, что надо собираться к восьми? Кстати, а почему не к шести? Не знаете?

В общем. Мы дошли колонной потомков солдат Победы, свернули к обелиску Славы, поднялись к Вечному огню и рассредоточились по Мемориалу.

Ясный погожий день, стартовый настрой на праздник сделали свое дело. Праздник продолжался без привязки к прошедшему без нас митингу.

И еще. После завершения шествия знакомая мне девушка заявила: «Больше я на «Бессмертный полк» не пойду!» Я ей постаралась объяснить, что, возможно, кто-то, создавая такую сумятицу, и нацелен именно на это – на то, чтоб как можно меньше людей приходило на «Бессмертный полк», хоть таким образом проявляли свою гражданскую позицию. Взяла с нее слово, что на следующий юбилейный год Победы она будет участвовать в «Бессмертном полку», а там посмотрим…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА