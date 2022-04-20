«Мы воевали за ваше будущее», — Ветеран ВОВ

Телеканал «Otyrar» запускает проект про Ветеранов ВОВ. Мы начинаем серию репортажей о героях, которых с каждым годом остается с нами все меньше и меньше. В Шымкенте к сожалению осталось только 7 ветеранов ВОВ.

Наша съемочная группа побывала в гостях у Козбаева Абылая, он во время войны дошел до Германии и встретил победу в Кенигсберге. Ветеран рассказал о том, за что воевали и к чему пришли.

У Абылая Козбаева десятки медалей. Орден Красной Звезды — за взятие Кёнигсберга. На фронт ушел в 43-ем, ему было всего 17. Абылай и его сверстники никогда не держали в руках оружие. Пришлось ходить на стрельбище, пройти курс молодого бойца в Ташкенте. Такое время было — выбирать не приходилось.

«Война это страшно! Не дай бог войну даже видеть, а не то что пережить! У меня не вернулись с войны двое братьев и отец. Я дошел до Кёнигсберга. Когда пришла новость о Победе, что мы победили, все плакали», — говорит Абылай Козбаев Ветеран ВОВ.

Отважный Абылай воевал на четвёртом украинском, третьем белорусском фронтах, участвовал в освобождении Латвии и Литвы. Был несколько раз ранен, но продолжал воевать. В боях с немецко-фашистскими захватчиками показал смелость и отвагу. Сегодня 97-летний Абылай ата воюет со старостью, время берёт свое.

«Здоровье уже не то, в молодости мог дать фору любому. Сейчас борюсь со старостью, что делать. Сколько полегло людей, какой ценой далась нам эта победа, знаем только мы. Людям уже это кажется не так интересно. От этого мне так больно. А ведь мы боролись за ваше будущее», — говорит Абылай Козбаев, Ветеран ВОВ.

О своих сослуживцах ветеран рассказывает с особой гордостью: бойцы прикрывали друг друга, шли бок о бок против фашистов. О таком патриотизме, подвиге и верности Родине, сегодня можно только мечтать.

«Это было страшно, но в нас был дух патриотизма! Умереть за Родину готов был каждый. Вот это была сила! Сегодня время другое, люди другие и не дай Бог такому повториться. Об этом должны помнить вы, а нам уже всё. Время пришло»,- говорит Абылай Козбаев, Ветеран ВОВ.

Их, оставшихся в живых – в Шымкенте семь. Всем им – под сто лет и именно им — ветеранам Великой Отечественной — мы обязаны счастливой жизнью в мирные годы.