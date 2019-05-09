Алматинцы и астанчане не такие добрые, как шымкентцы: американка о Казахстане.

В последнее время увидеть иностранца в Шымкенте — не такое уж и удивительное явление. При этом эмоции от третьего мегаполиса у иностранцев зашкаливают до предела. С одной такой девушкой, приехавшей в город из США, удалось пообщаться корреспонденту NUR.KZ.

Девушка призналась, что была шокирована жизнью шымкентцев, их традициями и едой.

Эмми родом из США, в Шымкент приехала несколько лет назад с мужем. Супруг преподает английский язык. Спустя время они перевезли и детей, отдали в местную школу и ни о чем не жалеют.

В своем интервью девушка говорит на ломанном русском, но регулярно использует казахские фразы «ой бай» и «не дійде».

На вопрос, почему Эмми использует фразу «ой бай», девушка уверенно отвечает, что привыкла. Раньше использовала английские слова, но когда поняла, что ее многие не понимают, решила быть «как все шымкентские».

«Для меня «ой бай» — это обычное слово, что тут такого. Я удивилась, что вы заметили меня в парке и подошли. Я думала, я похожа уже на местную. С казахским языком есть немного проблем, но мы учим. Детей мы перевезли сюда, они ходят в русский класс, но и языки учат. С казахским языком у детей проблем нет», — говорит Эмми.

Девушка уверяет, что уже привыкла к местному быту, но никак не может понять шымкентский характер. Ее поражает активность, отзывчивость, доброта и желание хорошо питаться.

«Сначала мы были в шоке, к примеру, нас пригласили на свадьбу, а там около пятисот человек. Как так? У нас максимум 50, ну ладно свадьба века, 100 персон, но не 500. И что интересно, все они опаздывают на той. Столы ломятся от лакомства. Как тут диету соблюдать? Столько мяса, столько всего. А какие там танцы, я не могла понять одного, почему все время они танцуют, не отдыхают. А еще очень много говорят на свадьбах тосты», — говорит Эмми.

Девушка из Америки считает, что именно шымкентцы отличаются от других казахстанцев. Главное, по мнению иностранки, отличие — это гостеприимство.

«Тут придешь по делам к коллеге, накрывают большой стол. А у нас не так, у нас все по делу, а тут иначе. Я бы не сказала, что в Казахстане везде так. К примеру, в Алматы тоже все по делу, в Астане, ой, простите, в Нур-Султане тоже не такие добрые, но встречаются. Кстати, отзывчивые жители столицы, кажется, все шымкентские», — смеется Эмми.

Во время общения девушка пояснила, что южане намного эмоциональнее и любвеобильнее. Примером тому стали ежедневные свадьбы в Шымкенте.

«Тут такие девушки и парни красивые, смуглые. Такие горячие и любвеобильные. Чего стоит ваш мэр, он вон какой. Что интересно, тут регулярно, почти каждый день проходят свадьбы. Кажется, демографию страны повышает только Шымкент. А еще мне нравится очень то, что молодежь тут уважительная. Никто не нагрубит, наоборот, помогут. Мой муж сам заметил такое во время преподавания, ученики его внимательно слушают», — говорит Эмми.

Эмми уверяет, что при выборе страны для проживания и отдыха своим друзьям всегда советует только Шымкент.

Покидать третий мегаполис Казахстана семья пока не планирует. Как шутит Эмми, уже поступают предложения купить в Шымкенте дом, вырастить детей и сыграть большой той, не на 500 а на 1000 человек.