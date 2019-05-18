Бизнесмен пригласил на праздничный обед 230 шымкентских детей

Группа волонтёров с шымкентским предпринимателем, пожелавшим остаться неизвестным, устроили праздничный обед для воспитанников детских домов из нескольких районов Туркестанской области. Это более 230 детей с ограниченными возможностями.

В программе мероприятия, которое прошло в одном из ресторанов города, — обед, концерт и анимационная программа. Примечательно, что все артисты изъявили желание выступить перед детьми безвозмездно.

Некоторые из детей впервые приехали в Шымкент, чему были безмерно рады.

Как отмечает педагог- дефектолог Ленгерского детского дома Гульмира Утебекова, подобные поездки не частое дело: «Чаще спонсоры приезжают к нам в район. И дети, конечно, обрадовались поездке в город. Готовились, ждали. Кстати, в последнее время число спонсоров существенно уменьшилось, не могу знать, с чем это связано».

16-летняя Гульсезим Дембаева из Казыгуртского детского дома очень рада этой поездке. Говорит, что выезжала до этого, но редко: «Сегодня мне очень понравился концерт, особенно красивы были танцы. Я рада, что со мной на этом мероприятии были мои друзья».

Дети танцевали, некоторые из них выступили со своими номерами.