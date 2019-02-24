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Жительница России ищет родных сестер, которые могут проживать в Шымкенте В Шымкенте ищут дочерей Екатерины Виориди. С просьбой помочь в поиске, к жителям Шымкента обратилась одна из дочерей Екатерины Георгиевны. Женщина ищет своих родных сестер....

В управлении здравоохранения Шымкента озвучили статистику онкозаболеваний В управлении здравоохранения Шымкента озвучили статистику онкозаболеваний. Цифры вызывают тревогу. За прошлый год скрининговое обследование на наличие рака прошли более ста тысяч шымкентцев. По статистике...