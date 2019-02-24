Сегодня, 24 февраля, в 13:00 на площади Ордабасы в честь памяти всех погибших детей волонтеры Шымкента проведут благотворительный обед. (Кудай тамак).

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