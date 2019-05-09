В связи с поступившей информацией о риске здоровью человека Борной кислоты, а также в связи с отзывом научных отчетов, ранее выданных филиалом «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан на дезинфицирующие средства «Борная кислота», Комитетом на основании приказов Председателя Комитета «О приостановлении действия разрешительного документа» от 25 апреля 2019 года № 84-НҚ, № 85-НҚ, № 86-НҚ и от 30 апреля 2019 года № 91-НҚ приостановлены действия следующих свидетельств о государственной регистрации, сроком на 3 месяца:

1) Свидетельство о государственной регистрации средство дезинфицирующее «Борная кислота (кожный антисептик)» от 11 апреля 2018 года № KZ.16.01.98.002.Е.000221.04.18. Изготовитель: ЗАО «ФП «Мелиген», 188676, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Щеглово, д. 53-а, Российская Федерация.

2) Свидетельство о государственной регистрации дезинфицирующее средство (кожный антисептик) «Борная кислота порошок» от 3 августа 2017 года № KZ.16.01.98.002.Е.000620.08.17. Изготовитель: ООО «Рускерн», 107214, г. Москва, проезд Черницынский, д. 3, стр. 2, помещение 1, ком. 36, Российская Федерация.

3) Свидетельство о государственной регистрации дезинфицирующее средство (кожный антисептик) «Борная кислота» от 6 декабря 2017 года № KZ.16.01.98.002.Е.001008.12.17. Изготовитель: ОАО «ФЛОРА КАВКАЗА», 369260, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, станица Преградная, улица Подгорная, дом 62-а, Российская Федерация. Фактический адрес: 369260, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, станица Преградная, улица Подгорная, дом 62-а, Российская Федерация. 369200, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, пер. Заводской, д. 2, Российская Федерация;

4) Свидетельство о государственной регистрации средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Борная кислота, порошок» от 24 сентября 2013 года № KZ.16.01.99.002.Е.002682.09.13. Изготовитель: ООО «Самарская фармацевтическая фабрика» г. Самара, ул. Победы, 105, Российская Федерация.